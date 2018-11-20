Burkina Fasolu Görme Engelli Rouamba, "En Büyük Hayalim Göz Doktoru Olmak"

20 Kasım 2018 Salı 12:05



20 Kasım 2018 Salı 12:05

Tedavi edilmek üzere Türkiye'ye getirilen Burkina Fasolu doğuştan görme engelli 10 yaşındaki Wend Kuni Grace Rouamba, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı'yı ziyaret etti. "En büyük hayalim göz doktoru olmak" diyen Rouamba'nın tedavisi için Başkan Çağırıcı "Elimizden gelen ne varsa yapmaya hazırız" dedi.Yetim Vakfı tarafından hayata geçirilen ve 13 ülkede birer çocuğun hayalinin gerçekleştirildiği "Hayallere Değen Resimler" projesine Bağcılar Belediyesi de destek verdi. Bu amaçla Bağcılar Belediye Başkanlığı, Burkina Fasolu 10 yaşındaki Wend Kuni Grace Rouamba'ya sponsor oldu. Doğuştan görme engelli olan ancak ailesi tarafından 3 aylıkken görmediği tespit edilen kız çocuğu tedavi için Türkiye'ye getirildi. Rouamba'nın gözlerini açtırmak için İstanbul'un önde gelen hastanelerinde muayenelere başlandı. Yetim Vakfı Yetkilileri, tetkikleri süren Rouamba'nın ışık gördüğünü ancak gözlerindeki görme sorununun devam ettiğini belirtti."Darbukasıyla mini konser verdi"Hastaneden kısa süreliğine ayrılan Rouamba, kendisine hem maddi hem de manevi destek sağlayan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı'yı ziyaret etti. Çağırıcı tarafından makamında ağırlanan minik kız, kendisine gösterilen ilgiden dolayı teşekkür etti. Neşeli bir ortamda geçen sohbette Rouamba, "En büyük hayalim önce gözlerimin açılması sonra göz doktoru olmak" dedi. Çağırıcı da "Tedavi konusunda her türlü desteği vermeye hazırız. En kısa sürede sağlığına kavuşmasını ümit ediyorum" diye konuştu. Çağırıcı, Rouamba'ya çalmayı çok sevdiği darbuka hediye etti.Bağcılar Belediyesi'nden ayrılan Rouamba'nın ikinci adresi ise Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı oldu. Rouamba burada kendi gibi görme engelli olan çocuklarla bir araya geldi. Ziyaretin sonunda Rouamba, darbuka çalarak mini bir konser verdi. - İSTANBUL