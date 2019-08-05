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Burn Filmi

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05.08.2019 10:54 Burn Filmi
Yönetmenliğini ve senaristliğini Mike Gan'ın üstlendiği film bir akaryakıt istasyonunda geçiyor. Filmin başrollerinde Josh Hutcherson, Suki Waterhouse, Harry Shum Jr., Shiloh Fernandez ve Tilda Cobham-Hervey yer alıyor.


Yönetmen: Mike Gan
Senaryo: Mike Gan
Oyuncular: Josh Hutcherson, Suki Waterhouse, Harry Shum Jr., Shiloh Fernandez, Tilda Cobham-Hervey, James Devoti, John D. Hickman, Rob Figueroa, Winter-Lee Holland, Wayne Pyle, Steve Garfanti, Gregory John Mitchell, Malina Moye, Joe James, Doug Motel
Filmin Türü: Gerilim
Orijinal Adı: Burn
Yapımcı Firma: Yale Productions
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: TME (The Moments Entertainment)
Vizyon Tarihi: 13.09.2019

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Shiloh Fernandez, Josh Hutcherson, Harry Shum Jr, Sinema

Kaynak: InterSinema.com

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