Burn Filmi

Yönetmenliğini ve senaristliğini Mike Gan'ın üstlendiği film
bir akaryakıt istasyonunda geçiyor. Filmin başrollerinde Josh Hutcherson, Suki Waterhouse, Harry Shum Jr., Shiloh Fernandez ve Tilda Cobham-Hervey yer alıyor.Yönetmen:
Mike GanSenaryo:
Mike GanOyuncular:
Josh Hutcherson, Suki Waterhouse, Harry Shum Jr., Shiloh Fernandez, Tilda Cobham-Hervey, James Devoti, John D. Hickman, Rob Figueroa, Winter-Lee Holland, Wayne Pyle, Steve Garfanti, Gregory John Mitchell, Malina Moye, Joe James, Doug MotelFilmin Türü:
GerilimOrijinal Adı:
BurnYapımcı Firma:
Yale ProductionsYapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi:
ABDOrijinal Dili:
İngilizceDağıtıcı Firma:
TME (The Moments Entertainment)Vizyon Tarihi:
13.09.2019Burn Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.