Burnunu Çeşme Suyuyla Temizleyen Kadının Beynini Amipler Yedi

ABD'nin Washington eyaletinin Seattle kentinde yaşayan 69 yaşındaki bir kadın, su yoluyla vücuduna giren amiplerin beynini yemesi üzerine yaşamını yitirdi. Doktorlar, kadının hastalığı yüzünden sinüslerini temiz suyla yıkaması gerekirken musluk suyu kullandığı, amiplerin de musluk suyundan önce burnuna ardından kan yoluyla beynine sızdığı sonucuna vardı.

BURNUNDA ÇIKAN YARA NEDENİYLE HASTANEYE BAŞVURDU

Yaşlı kadının başına gelen talihsiz olay, Uluslararası Enfeksiyon Hastalıkları Dergisi'nde yayınlandı. Washington eyaletinin Seattle kenti sakinlerinden 69 yaşındaki bir kadın, ilk önce burnunda çıkan bir yara nedeniyle hastaneye gitti. Bunun basit bir kızarıklık olduğunu düşünen doktorlar antibiyotik ile merhem yazdı. Ancak şikayeti geçmeyen kadın bir yıl boyunca cilt hastalıkları doktoruna gitmeye devam etti. Bir süre sonra vücudunun sol tarafı titremeye başlayan kadın, en sonunda bir nöbet geçirerek hastaneye kaldırıldı.

DOKTORLAR KAFATASINI AÇTI

Sputnik'in Fox News'ten edindiği habere göre, doktorlar, kadının beyninde bir tümör olabileceği şüphesiyle test için bir doku örneği aldı. Sonraki birkaç gün yapılan ek taramalar, kadının beynindeki olumsuzluğun daha da kötüleştiğini ortaya çıkardı. Kitlenin büyümesi üzerine ameliyat kararı alındı. Kadının beynini incelemek için kafatasını açan doktor, hastanın amip ile enfekte olduğunu tespit etti.

"BEYNİNİN HER YERİ AMİP DOLUYDU"

Cobbs, hastayı ameliyat ettiğinde beynin golf topu büyüklüğündeki bir kısmının kanlı lapaya dönüştüğünü gördüğünü belirterek, "Beynin her yeri amip doluydu, onlar sürünerek beyin hücrelerini yiyordu. Ne olduğu hakkında hiçbir fikrim yoktu." diye anlattı.

ÖLÜMCÜL BİR HASTALIĞA YAKALANDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Yapılan analiz kadının, Balamuthia Mandrillaris adlı amiplerin yol açtığı çok nadir görülen ve ölümcül bir hastalık olan Granülomatöz Amibik Ensefalit'e yakalandığını ortaya çıkardı.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nce anti-amip ilaç tedavisi uygulamasına rağmen komaya giren kadının hayatını kaybettiği açıklandı.

Doktorlar, kadının hastalığı yüzünden sinüslerini temiz suyla yıkaması gerekirken musluk suyu kullandığı, amiplerin de musluk suyundan önce burnuna ardından kan yoluyla beynine sızdığı sonucuna vardı.

"BURNUNDAKİ YARANIN BEYİNLE BAĞLANTISI OLDUĞU KİMSENİN AKLINA BİLE GELMEZDİ"

International Journal of Infectious Diseases yazarlarından Keenan Piper, "Bu o kadar nadir bir hastalık ki, burnundaki yaranın bir şekilde beyinle bağlantısı olduğu kimsenin aklına bile gelmezdi" dedi.

Sinüsleri temizlemek için sadece steril, damıtılmış veya kaynatılmış su kullanma çağrısında bulunan doktorlar, musluk suyunda bulunabilecek organizmaların sindirim sisteminde öldüğü ancak burun deliklerinde yaşayabildiği uyarısında bulundu.

TOPLAMDA 70 VAKA TESPİT EDİLDİ

Amip, 1986'da keşfedildi. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi 1993'ten beri ABD'de en az 70 vaka olduğunu açıkladı. Doktorlar, bu enfeksiyonların neredeyse vakaların yüzde 89'unda ölümle sonuçlandığını bildirdi. Çoğu Balamuthia Mandrillaris vakası ölümden sonra teşhis edilemediği için doktorların amipleri tedavi etme konusunda çok fazla tecrübesi yok.