Haberler » Güncel » Burnunuzun dışı bozuksa içi sorunludur ! - Haber

Burnunuzun dışı bozuksa içi sorunludur !

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doç.Dr.Zeliha Kapusuz Gencer konu hakkında önemli bilgiler verdi.

09.01.2020 16:12 | Son Güncelleme: 09.01.2020 16:12Burnunuzun dışı bozuksa içi sorunludur !

Sağlıklı nefes almak çok önemli bir konudur.Burnun dışı bozuksa, içi de bozuktur.Dışarıdan görünen bir eğrilik içerideki bir tıkanıklığın devamı olabilir.

Sağlıklı nefes alabilmemiz burnumuzu doğru şekilde kullanmamız gereklidir. Sağlıklı nefes alamadığımızda öncelikle üst solunum yolu enfeksiyonu sinüzit, farenjit ortaya çıkar ilerleyen dönemlerde de kalp ve akciğerlerimiz dahi etkilenir.

Burnumuza dışarıdan baktığımızda eğer dış kısım bozukluğu varsa genellikle iç kısmında da bozukluk vardır.Dışarıdan görünen eğrilik içeriden görülen eğriliğin devamı olabilir. Bu durumda burun dışı yada içinin tek düzeltilmesi sağlıklı nefes için yeterli değildir. Her ikisininde düzeltilmesi gereklidir.

Burun dış kısmın düzeltilmesi ise estetik bir ameliyattır. Estetik ameliyatlarda güzellik adına yapılan yanlışlar vardır. Bazen hastalarımız illede küçük bir burun olsun isterler ama küçük burun yeterli nefes almamızı sağlayamayabilir. Yada çok fazla kalkık olan bir burun burundaki normal yapının ve hava girişinin etkilenmesine bağlı nefes alma sorunlarına yol açabilir.Böylelikle doğal olmayan burunlarla karşılaşıyoruz. Yüzümüzün ortasına bırakılmış bir çiçek düşünün ama görevlerini yerine getirmiyor. Tamam güzel olmalı ama yalnız güzellik yeterli değildir. Yalnız güzel olup nefes alamayan burunları bile bile kimse istemez. Belli bir süre sonra başka problemlere neden olacaktır.

Tabi görüntüde çenenin etkisini de unutmamak lazım çenenin önde yada geride olması burun ne kadar güzel olsa da algısal yanılsamalara sebep olacaktır.


Güncel

Kaynak: Bültenler

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:28  "Sakarya Gürültü Haritası" hazırlandı - Haber
16:28  Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı - Haber
16:28  Tunceli'de küçük yaşta çocuklara cinsel istismar iddiasıyla bir kişi daha tutuklandı - Haber
16:27  Adliyeye gülerek girip tutuklanan uyuşturucu kuryesinin ifadeleri ortaya çıktı - Haber
16:26  6. Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu, "Çevre ve sıfır atık" temasıyla koşulacak - Haber
14:54  AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Avustralya'ya çağrı: Develeri öldürmeyin - Haber
14:49  Tuvalet kapısına PKK elebaşını öven yazı yazan askere hapis cezası - Haber
14:26  2 kişinin öldüğü yangında AVM'nin yangın merdiveninin kapatıldığı ortaya çıktı - Haber
14:15  Adliyeye gülerek girip tutuklanarak çıkan kadının ifadesi ortaya çıktı - Haber
13:21  Koza İpek davasında karar çıktı! Melek İpek'e 12 yıl 8 ay hapis - Haber
9.01.2020 16:29:06