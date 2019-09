Büro-Memur Sen'den 'kılık kıyafet' açıklaması

Büro Memurları Sendikası'ndan (Büro-Memur Sen) yapılan açıklamada," 28 Şubat'ı andıran uygulamaların varlığı, maalesef Batman Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünde de görülmüştür. Batman Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü, beşi sendikamızın üyesi olmak üzere toplamda 10 personelin, kabul görmüş sivil kıllık kıyafetle işe geldiklerinden dolayı, disiplin cezasıyla cezalandırıldıklarını buradan şaşkınlıkla öğrenmiş bulunmaktayız." denildi.Büro-Memur Sen, "Performansta Sonuncu, Baskıda Birinci" başlığı ile bir açıklama yayımladı. Sendika'dan yapılan açıklamada, "Büro-Memur Sen ailesi olarak, her zaman özgürlüklerden yana olduk, kısıtlamalara ve dayatmalara karşı çıktık. Haklıdan ve doğrudan yana oluşumuz, üye kazanarak büyümemize, ülke olarak özgürlüklerin sınırının genişlemesine vesile oldu. Türkiye'nin geçmişten günümüze birçok alanda kat ettiği mesafeler, çalışanların kazandığı haklar, sivil inisiyatiflerin gayretleriyle ortadan kalkan darbe ürünü mevzuatlar, ülkemizi bugün herkes için ümit var bir eşiğe getirdi. Tüm bu değişimden ne hikmetse bir türlü nasibini alamayan bir kılık ve kıyafet dayatmasıyla hala karşı karşıyayız. Temel bir insan hakkının ikamesi, kişisel özgürlüğün belirgin bir nişanesi olarak gördüğümüz kılık ve kıyafet özgürlüğü hakkının da alınabilmesi için kıllık kıyafet serbestisi eylemi başlatan sendika olarak, üyelerimizle birlik ve dayanışma içerisinde eylemliliğimizi sürdürerek doğru noktaya taşıyacağımızdan emin olabilirsiniz." ifadelerine yer verildi.Açıklama şöyle devam etti:"Bu anlamda Büro Memur-Sen kamu görevlilerinin, kamu hizmetlerini söz konusu 'Kılık Kıyafet Yönetmeliğindeki' sınırlama ve yasaklara uymaksızın, toplumun değerlerine, genel kabul görmüş kılık-kıyafet şekillerine uygun olmak şartıyla belirleyecekleri kılık-kıyafetle yerine getirmelerine karar vermiştir. Serbest kıyafet eylemi kararını aldığımız 2013 yılından bu güne, geçen 6 yıllık zaman zarfında darbe ürünü yönetmeliğin öngördüğü kısıtlama ve yasaklamaların devam ediyor olmasının yeni Türkiye'ye yakışmadığını; pantolonun kumaşı, kazağın yakası, ayakkabının topuk boyu, ense tıraşı ve bıyıkla ilgilenen bir yönetmeliği, antidemokratik dayatmayı kabul etmediğimizi defalarca dile getirdik. Bütün çaba ve girişimlerimiz sonucunda çoğu kamu dairesinde, sivil kıllık kıyafet giyim tarzı kabul görmesine rağmen, bazı kamu dairelerinde 12 Eylül askeri cuntasınca hazırlanan ve 1982'de onaylanan 'Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kıllık Kıyafetine Dair Yönetmelik'in bekçiliğini yapan yöneticilerin olduğu görülmektedir."Açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımızın 9 Eylül 2019 tarihinde Malatya'da yaptığı bir konuşmasında, bu zihniyette olan idarecilerin varlığına şöyle değinmiştir: '28 Şubat'ı andıran uygulamalara imza atılıyor. Bunu biz 12 Eylül'de bizzat yaşadık. Şimdi İETT'de sakallılarla uğraşmaya başladılar. Benim dönemimde de bir albayı getirdiler İETT'nin başına. Personellerin sakalını kesiyordu. En son ben kaldım. Benim de sakalım vardı, beni de çağırdı. Dedi ki ya sakal ya istifa. Ben de istifamı verdim. Seçim öncesinde takılan özgürlük maskesi, şimdi yerini nobran zihniyete bıraktı. İETT'de şu anda sakalla uğraşıyorlar.' Sayın Cumhurbaşkanımızın değindiği, 28 Şubatı andıran uygulamaların varlığı, maalesef Batman Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünde de görülmüştür. Batman Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü, beşi sendikamızın üyesi olmak üzere toplamda 10 personelin, kabul görmüş sivil kıllık kıyafetle işe geldiklerinden dolayı, disiplin cezasıyla cezalandırıldıklarını buradan şaşkınlıkla öğrenmiş bulunmaktayız. Sayın Cumhurbaşkanımızın desteklediği ve bazı Bakanlarımızın, bakan yardımcılarımızın, valilerimizin, kaymakamlarımızın ve daha birçok üst düzey bürokratlarımızın bile kravat takmadığı, sakal bıraktığı, 'sivil bir giyim tarzıyla' devletin işlerini gayet yerine getirdiklerini hepimiz görüyoruz. Hal böyle iken Batman SGK İl Müdürünün Kıllık Kıyafet Yönetmenliğinin bekçiliğini yapması yetmiyormuş gibi, bu bekçiliğini de talimatla yerine getirdiğini söylemesi anlamsızdır. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kıllık Kıyafetine Dair Yönetmenliğini mobbing aracı olarak gören Batman SGK İl Müdürünün bu yaklaşımı bize her açıdan 28 Şubat zihniyetini hatırlatıyor. Bu zihniyet üniversitelerde kızlara ikna odaları kurdurdu. İkna odalarında imha süreçlerine tabi tuttular, onların kişilikleriyle oynadılar, psikolojilerini hırpaladılar, travmalara soktular. Onun için bu özürlü yaklaşım ve bu özürlü yaklaşımın savunuculuğu bir an önce bitmelidir." denildi."Memurun/vatandaşın memnuniyetini nasıl artıracağına odaklanmasını tavsiye ederiz."Açıklamada, "Batman SGK İl Müdürü, çalışanlarının sakalıyla, giydikleriyle uğraşacağına; İl Müdürlüğünün iş ve işlemlerinin daha fazla nasıl iyileştirileceğine ve memurun vatandaşın memnuniyetini nasıl artıracağına odaklanmasını tavsiye ederiz. Çünkü Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından 2018 yılında yapılan Kurum İçi Memnuniyet Anketinde, İl Müdürlükleri Bazında Yöneticilerin Değerlendirilmesi Başlığında, Batman İli yüzde 34,5 oranıyla Türkiye'de son sırada, İl Müdürlükleri Bazında Çalışma Ortamının Değerlendirilmesi Başlığında, Batman İli yüzde 15,1 gibi komik bir oranla Türkiye'de son sırada, İl Müdürlükleri Bazında İş Tatmininin Değerlendirilmesi Başlığında ise yüzde 47,4 oranıyla yine son sıralarda kendine yer bulması, Müdürün hedefini ve enerjisini aslında nereye harcadığını açıkça göstermektedir. Muasır medeniyetler seviyesine ulaşmış toplumumuzun güzide kurumlarında memurun performansını ve vatandaşın memnuniyetini artırıcı uygulamalar üreteceğine, memurun giydiğini kendine dert eden; çalışanın performansını değil, sakalını, kıllık kıyafetini takip eden; giyimlerinden dolayı çalışanlarını sözlü ve psikolojik olarak rahatsız eden; bu konuda ciddi anlamda çalışanlarına mobbing uygulayan Batman Sosyal Güvenlik İl Müdürünün bu tavrının kabul edilebilir bir şey olmadığını, bu yanlışından bir an önce vazgeçmesi gerektiğini; aksi takdirde konunun takipçisi olacağımızı buradan belirtmek isteriz." ifadeleri de yer aldı.Kılık-kıyafet özgürlüğünün, darbe kalıntısı yönetmeliğin boyunduruğundan kurtarılması konusunda mevcut hükümete önemli bir görev düştüğünün belirtildiği açıklamada, "Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı tüm kurum ve kuruluşlarda görev yapanlar, mesai saatleri içinde ve resmi görevlerinin ifasında, mevcut yönetmelik hükümlerine bağlı kalmaksızın, milletimizin değerlerine aykırı olmamak kaydıyla kılık-kıyafetlerini serbestçe seçebilmelidir." denildi. - ANKARA