Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yılancı: "Kamu çalışanı ebeveynlerden birisi korona salgını ile...
Büro Memur-Sen Genel Başkanı Metin Yılancı, "Kamu çalışanı ebeveynlerden birisi korona salgını ile mücadele kapsamında idari izin kullansın" dedi.
13.03.2020 13:16 | Son Güncelleme: 13.03.2020 13:16
Büro Memur-Sen Genel Başkanı Metin Yılancı, "Kamu çalışanı ebeveynlerden birisi korona salgını ile mücadele kapsamında idari izin kullansın" dedi.
Türkiye'de 2 Kovid-19 vakası ortaya çıkması üzerine 12 Mart'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan toplantı sonrası alınan karar ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun kararları doğrultusunda eğitime kısa süreliğine ara verildi. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Büro Memur-Sen Genel Başkanı Metin Yılancı, ebeveynlerden birisinin korona salgını ile mücadele kapsamında idari izin kullanmasını önerdi. Yılancı yaptığı yazılı açıklamada, "8 bakanlık, 44 kurumu temsilen Büro Memur-Sen olarak kreşlerin ve okulların zorunlu tatil edildiği bu süreçte özelikle kreşe çocuklarını bırakan, kamuda hizmet veren anne ve babadan en az birinin salgınla mücadele kapsamında idari izin kullanması gerekmektedir. Ülkemizde ilk korona virüs vakasının tespit edilmesinin ardından alınan sağlık tedbirleri kapsamında kreş, ilk, ortaöğretim ve liselerin 16 Mart itibarıyla bir hafta tatil edilmesi neticesinde hizmet kolumuzda çalışan anne veya babadan birisinin çocuklarının evde bakımını üstlenmek için zorunlu izine tabi tutulmasını talep ediyoruz" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla alınan kararı desteklediklerini de ifade eden Yılancı, "Küresel bir salgın haline gelen korona virüse karşı Türkiye olarak bugüne kadar etkin ve başarılı bir mücadele verilmesinin, uzmanların, ilgili kurumların, birimlerin, sağlık kuruluşlarının tavsiyeleri ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bu tedbirlerin kararlı bir şekilde uygulanmasını destekliyoruz" açıklamasında bulundu. - ANKARA
Türkiye'de 2 Kovid-19 vakası ortaya çıkması üzerine 12 Mart'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan toplantı sonrası alınan karar ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun kararları doğrultusunda eğitime kısa süreliğine ara verildi. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Büro Memur-Sen Genel Başkanı Metin Yılancı, ebeveynlerden birisinin korona salgını ile mücadele kapsamında idari izin kullanmasını önerdi. Yılancı yaptığı yazılı açıklamada, "8 bakanlık, 44 kurumu temsilen Büro Memur-Sen olarak kreşlerin ve okulların zorunlu tatil edildiği bu süreçte özelikle kreşe çocuklarını bırakan, kamuda hizmet veren anne ve babadan en az birinin salgınla mücadele kapsamında idari izin kullanması gerekmektedir. Ülkemizde ilk korona virüs vakasının tespit edilmesinin ardından alınan sağlık tedbirleri kapsamında kreş, ilk, ortaöğretim ve liselerin 16 Mart itibarıyla bir hafta tatil edilmesi neticesinde hizmet kolumuzda çalışan anne veya babadan birisinin çocuklarının evde bakımını üstlenmek için zorunlu izine tabi tutulmasını talep ediyoruz" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla alınan kararı desteklediklerini de ifade eden Yılancı, "Küresel bir salgın haline gelen korona virüse karşı Türkiye olarak bugüne kadar etkin ve başarılı bir mücadele verilmesinin, uzmanların, ilgili kurumların, birimlerin, sağlık kuruluşlarının tavsiyeleri ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bu tedbirlerin kararlı bir şekilde uygulanmasını destekliyoruz" açıklamasında bulundu. - ANKARA
Kaynak: İHA
Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan, Memur Sen, Güncel
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