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Büro Memur-Sen'in ilk üyelerine teşekkür belgesi

Büro Memur-Sen Edirne Şubesi tarafından sendikanın ilk üyelerine teşekkür belgesi ve hediye verildi.

11.12.2019 15:20 | Son Güncelleme: 11.12.2019 15:20Büro Memur-Sen'in ilk üyelerine teşekkür belgesi
Büro Memur-Sen Şubesi tarafından sendikanın ilk üyelerine teşekkür belgesi ve hediye verildi.
Kentteki bir restoranda düzenlenen programda konuşan Büro Memur-Sen Edirne Şube Başkanı Memet Sait Ercan, Memur-Sen'in Türkiye genelinde 1 numaralı üyelik kararıyla üye olan 6 üyenin Edirne'de memuriyet hayatını sürdürdüğünü söyledi.
Sendikanın ilk üyelerinin kendilerine örnek olduğunu belirten Ercan, "Sendikaya üye olmanın ve sendikal mücadelenin ancak ve ancak cesaret inanç ve azim istediği bir zeminde hiç kimse yokken sağına soluna bakmadan inandığı dava uğruna ben de varım demek ne güzel bir duygu. Bir elin parmakları kadardınız, inandınız dik durdunuz tüm baskılara rağmen aldırış etmediniz. Onurlu duruşunuzla geleceğe ışık, aydınlık yarınlara vesile oldunuz." dedi.
Ödüle layık görülen üyeleri tebrik eden Ercan, Büro Memur-Sen Genel Merkezi'nden gönderilen teşekkür belgesi ve hediyeleri 6 üyeye takdim etti.
Programda ayrıca sendikanın Edirne şubesi üyesi 4 kişiye de yaptığı çalışmalardan dolayı hediye verildi.

Memur Sen, Edirne, Güncel

Kaynak: AA

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