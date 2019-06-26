Burs ve kredilerde yaş sınırına karşı KDK tavsiyesi

Kamu Denetçiliği Kurumuna (KDK) yapılan kredi ve burs tahsislerindeki yaş sınırı şikayeti üzerine kurum inceleme başlatarak tavsiye kararı verdi.



40 yaşını geçmiş olan yüksek lisans öğrencileri, Kredi ve Yurtlar Kurumunun yaşlarını gerekçe göstererek öğrenim kredisi ve burs başvurularını reddetmesini Kamu Denetçiliği Kurumuna taşıyarak şikayet ettiler. KDK, kuruma gelen şikayetler üzerine Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumundan konuyla ilgili bilgi ve belge istedi. Yapılan incelemelerde geçmiş yıllarda yaş sınırı gözetmeden başvuran bütün öğrencilerin burs ve kredi olanakları açısından değerlendirildiği tespit edildi. 2018-2019 öğretim yılı içerisinde ise Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünün Yönetim Kurulunda "Başvuru yapıldığı yıl itibariyle 35 yaşını geçmiş olan lisans öğrencileri ve 40 yaşını geçmiş olan yüksek lisans öğrencilerinin öncelikli olsalar dahi burs tahsis işlemi yapılamayacağı" kararı alındığı görüldü. Gençlik ve Spor Bakanlığından KDK'ya gelen cevabi yazıda yönetim kurulunun aldığı karar nedeniyle şikayetçi vatandaşların başvurusunun değerlendirilmediği ifade edildi.



"İdare, kredi ve burslarla eğitim imkanlarını geliştirmelidir"



KDK, bilgi, belge, mevzuat ve ilgili kanunlarda yaptığı araştırma ve inceleme neticesinde Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Burs-Kredi Yönetmeliği'nde konuyla ilgili bir düzenlemenin olmadığını, yönetmelik yerine mülga Yönetim Kurulu kararı ile düzenleme yapılmasının üst hukuk normlarına aykırı olduğunu bildirdi. . Kararda ilgili idarenin kredi ve burs verme süreç ve imkanlarını iyileştirmek ve geliştirmekle yükümlü olduğunun altı çizildi.



"Burs ve kredi tahsislerine getirilen yaş sınırı eğitim ve öğrenim hakkını kısıtlar"



Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun kararının hukuka ve hakkaniyete uygun olmadığının ifade dildiği tavsiye kararında, burs ve kredi tahsislerine getirilen yaş sınırının eğitim hakkı ile iç içe olan öğrenim hakkını kısıtladığı da dile getirildi. Kararda bahse konu şikayetçi vatandaşlara ilişkin idari işlemin geri alınması ve mağduriyetlerini giderecek şekilde yeni işlem tahsis edilmesi için Gençlik ve Spor Bakanlığına tavsiyede bulunuldu. - ANKARA

Kaynak: İHA