01.06.2019 09:47
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BURSA 1 dakika içerisinde 150 bin liralık vurgun yaptılar

1 dakika içerisinde 150 bin liralık vurgun yaptılarBursa'da bir cep telefonu mağazasının camını kıran 5 hırsız 1 dakikada yaklaşık 150 bin liralık cep telefonu ve tablet çalarak kayıplara karıştı.

1 dakika içerisinde 150 bin liralık vurgun yaptılar
Bursa'da bir cep telefonu mağazasının camını kıran 5 hırsız 1 dakikada yaklaşık 150 bin liralık cep telefonu ve tablet çalarak kayıplara karıştı.
Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda bulunan cep telefonu dükkanının önüne otomobille yanaşan 5 kişi, yanlarında getirdikleri büyük taşlarla iş yerinin camını kırdı. Mağazaya giren hırsızlar 1 dakika içerisinde iş yerindeki yaklaşık 150 bin liralık cep telefonu ve tableti çaldıktan sonra araca binerek uzaklaştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri hırsızların yakalanması için çalışma başlatırken olay yeri inceleme ekipleri de iş yerinde incelemede bulundu. BURSA 1 dakika içerisinde 150 bin liralık vurgun yaptılar
Kaynak: DHA
Bursa, Güncel