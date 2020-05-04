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BURSA 1 kişinin öldüğü tabancaların kullanıldığı kavga kamerada

1 kişinin öldüğü tabancaların kullanıldığı kavga kameradaBURSA'da para meselesi yüzünden çıkan, Aydın Aktaş'ın (53) hayatını kaybettiği 2 kişinin de yaralandığı silahlı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

04.05.2020 13:04 | Son Güncelleme: 04.05.2020 13:09
1 kişinin öldüğü tabancaların kullanıldığı kavga kamerada
BURSA'da para meselesi yüzünden çıkan, Aydın Aktaş'ın (53) hayatını kaybettiği 2 kişinin de yaralandığı silahlı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Olay, geçen yıl ekim ayında merkez Osmangazi ilçesindeki bir iş hanında meydana geldi. Aydın Aktaş, para meselesi yüzünden husumetli olduğu Cengiz Beran'ın (50) kayınpederi Murat Beran'a (63) ait iş yerine gitti. Aktaş, Murat Beran'dan damadının borcunu ödemesini isteyince tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Handa çalışanlar, araya girerek tarafları ayırdı.
BİR GÜN SONRA YİNE KAVGA ÇIKTI
Aydın Aktaş, bir gün sonra oğlu Kaan ve onun 6 arkadaşıyla birlikte yeniden Murat Beran'a ait iş yerine gitti. Burada taraflar arasında yine tartışma çıktı. Tartışmaya Murat Beran'ın oğlu Kadir ile damadı Cengiz Beran da dahil olunca kavga çıktı. Kavga sırasında Kadir Beran ve Cengiz Beran, yanlarındaki tabancalarını çekip, Aydın Aktaş ile oğlu Kaan Aktaş ve oğlunun arkadaşı Yusuf Gökçe'yi yaraladı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Aydın Aktaş, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Gözaltına alınan Murat Beran ile oğlu Kadir Beran ve damadı Cengiz Beran ise tutuklandı.
KAVGA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Bu arada kavga anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kavganın görüntülerinde Aydın Aktaş ile Murat Beran'ın oturdukları bir süre sonra ise kavga ettikleri görüldü. Bir gün sonra Aydın Aktaş'ın öldüğü kavgaya ilişkin görüntülerde ise silahların kullanıldığı, iş yerinde oturan müşterilerin ise olaya kayıtsız kaldığı dikkat çekti.
HER BİRİ İÇİN 3'ER KEZ MÜEBBET İSTENİYOR
Bu arada, tutuklu 3 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı. İddianamede, baba-oğul ve damatları hakkında Aydın Aktaş'ı 'kasten öldürmek', Kaan Aktaş ile Yusuf Gökçe'yi de 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından 3'er kez müebbet hapis cezası istendi. Sanıkların yargılanmasına önümüzdeki günlerde Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak. BURSA 1 kişinin öldüğü tabancaların kullanıldığı kavga kamerada

Kaynak: DHA

Etiketler: Aydın, kavga, Güncel, Haber

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