Bursa 1 Milyon Yıllık Taşlardan Tespih Üretiyor

Bursa
'da tespih üreticisi ve koleksiyoner Fırat Karakoç'un 1 milyon yılda oluşmuş kehribar taşından yaptığı, içerisinde böcek fosilleri bulunan tespihler ilgi çekiyor. İşlediği taşların taşının en az 1 milyon yılda oluştuğunu belirten Karakoç, "Kehribar 1 milyon yılın altında oluşmuyor. Bu bilimsel olarak kanıtlandı" dedi.
Bursa'nın Osmangazi
ilçesi Tahtakale
Mahallesinde tespih üretim atölyesi ve tespih koleksiyon dükkanı bulunan Fırat Karakoç, fosilleşmiş kehribar taşlarından tespih üretimi yapıyor. Bu tespihlerin çok farklı yerlerden talep gördüğünü belirten Karakoç, "Kehribar taşından ürettiğim ve tanelerinde fosil böcekler olan tespihler yoğun ilgi görüyor" diye konuştu. Üremde kullandığı taşların tarihlemesinin bilimsel kaynaklar tarafından onaylandığını belirten tespih üreticisi, "Böcekler ve taşın kendisi 1 milyon yaşın üstünde. Zaten doğal kehribarın 1 milyon yılın altında oluşması mümkün değil. Bu da bilimsel olarak araştırılmış ve kanıtlanmıştır. Bununla ilgili belgelerimiz de elimizde mevcuttur" ifadelerini kullandı.
CUMHURBAŞKANI'NA ÖZEL ÜRETİM
Farklı metaryellerden de tespih ürettiğini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'a özel altın işleme fildişi tespih göndereceğini belirten Karakoç, "fildişi, Oltu
taşı tespihlerimiz de var. Komple altın işlemeli bir fildişi tespihimiz var. Cumhurbaşkanımıza özel olarak yapıldı. Kendisine hediye gidecek" sözlerini kullandı.
Tespih meraklısı olduğunu belirten Cemal Buladı, "Uzun yıllardır bende tespih merağı oluştu. Burada çok çeşitli tespihler bulunduğunu öğrendim. İlgimi çekti. Onun için geldim" tespitini yaptı.