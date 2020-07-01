BURSA 1 ton 100 kiloluk tosun, 25 bin liraya alıcı buldu

1 ton 100 kiloluk tosun, 25 bin liraya alıcı bulduBURSA'nın İnegöl ilçesinde, 1 ton 100 kiloluk 'Şahin' adlı kurbanlık tosun pazarda 25 bin TL'ye alıcı buldu.

01.07.2020 18:46 | Son Güncelleme: 01.07.2020 19:49
1 ton 100 kiloluk tosun, 25 bin liraya alıcı buldu
BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 1 ton 100 kiloluk 'Şahin' adlı kurbanlık tosun pazarda 25 bin TL'ye alıcı buldu.
İnegöl Hayvan Pazarı'nda yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde Türkiye'nin dört bir yanında gelen kurbanlıklar satışa çıktı. Hayvan sahipleri ile alıcılar arasındaki pazarlıklar, koronavirüs önlemleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uygun gerçekleşiyor. Pazara Erzurum'dan getirilen 'Şahin' adındaki tosun ise 25 bin TL'ye satıldı.
Yaklaşık 10 yıldır İnegöl'e kurbanlık getirdiğini belirten Ali Haydar Sürmeli, "Pazarın şu anda en büyük tosunu Şahin'dir. Tosunumuzu getirdik ve ilk gün alıcı buldu. 25 bin TL'ye sattık. Alan kişinin bir hayırsever olduğunu biliyorum" ifadelerini kullandı. BURSA 1 ton 100 kiloluk tosun, 25 bin liraya alıcı buldu

Kaynak: DHA

Etiketler: Kurban Bayramı, Türkiye, İnegöl, Güncel, Haber
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