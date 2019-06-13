Bursalı firma yeni mağazasının açılışında ürünleri 10 yıl önceki fiyatlarla satışa sununca izdiham yaşandı

Bursa'da ev eşyaları, kozmetik, hırdavat gibi geniş ürün yelpazesinde satış yapan bir firma 12'inci şubesinin açılışını merkez Yıldırım ilçesi Millet Mahallesinde gerçekleştirdi. Açılışa özel yüzlerce ürünü 10 yıl öncesinin fiyatlarıyla satışa sunan mağazada açılışta ve kampanyanın devam ettiği 4 günde izdiham yaşandı. Yaklaşık 500 metrekarelik mağazaya ilk gün 4 bin 500 kişi, 4 günde ise toplam 15 bin kişi geldi.

MÜŞTERİLER TEŞEKKÜR ETTİ

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan firmanın Bursa Bölge Müdürü Levent Sevindi neredeyse tüm müşterilerin teşekkür ederek ayrıldığını belirterek, "Geçtiğimiz günlerde 12'inci şubemizin açılışını gerçekleştirdik. Açılışımıza özel etkili bir tanıtım çalışması yapmak istedik ve açılışa özel ürünleri 10 yıl önceki satış fiyatlarından müşterilerimize sunduk. Açılışımıza özel planladığımız kampanya sayesinde ilk gün 4 bin 500 kişiyi mağazamızda ağırladık. Toplam 4 gün olan kampanya sürecimizde mağazamızı 15 bin kişi ziyaret etti. Mağazamızın normal personel sayısı 10 olmasına rağmen kampanya günlerinde 40 personel ile hizmet verdik. Ancak bu 40 kişilik personel sayısı da yeterli gelmedi. Mağazamızı ziyaret eden insanların neredeyse tamamı bize bu kampanya için teşekkür edip mutlu ayrıldılar" dedi.

Kaynak: DHA