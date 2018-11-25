Bursa 110 Üniversiteli Genç, 8 Saatte Okulu Yeniledi

'BÜYÜDÜM Çocuk Oldum Platformu'nun üniversite öğrencilerinden oluşan 110 kişilik öğrenci ordusu, Bursa
'nın İnegöl
ilçesindeki Çayyaka İlkokulu'nu 8 saatte restore etti. Okulu pırıl pırıl yapan öğrenciler, mahalle sakinlerinin büyük beğenisini kazandı.
İnegöl'ün kırsal Çayyaka Mahallesi'ndeki ilkokulun Müdür vekili Nurgül Korkmaz'ın sosyal medyadan bir paylaşının ardından, Türkiye
'nin çeşitli illerindeki üniversitelerinde eğitim gören 110 öğrenci, okulun restorasyonunu yaptılar. Bugün sabah saatlerinde çalışmaya başlayan öğrenciler, 8 saatte restorasyonu tamamlayarak, okulu yenilediler. Yardım ordusunun bu çalışmalarını gören mahalle sakinleri çok teşekkür ettiler.
'8 SAATTE BİTİRECEĞİZ'
'Büyüdüm Çocuk Oldum Platformu' Başkanı Ahmet Faruk Subaşı
, '0-12 yaş arası yetim, öksüz, yardıma muhtaç, engelli kardeşlerimize destek vermeyi amaçlayan bir platformuz. Okul müdürümüz Nurgül hanım bize sosyal medyadan ulaşarak, okulun restore edilmesini talep etti. Biz de 110 kişilik Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinden gelen arkadaşlarımızla buraya geldik ve sabah çalışmalara başladık. Farklı farklı illerde bu tür çalışmaları yapıyoruz. 2 hafta önce Afrika
'da bir okulun restorasyonunu yaptık. Bugün de Çayyaka okulumuzun restorasyonunu yapıyoruz. Boya badana, zarar görmüş donatıları onarıyoruz. 8-10 saat içinde restorasyonumuzu tamamlayacağız. İnegöllülerin çok sıcak davranışları bizi olumlu yönde etkiledi, motivasyon yüklediler. Onlara teşekkür ediyoruz' dedi.
'RÜYADA GİBİYİM'
Çayyaka İlkokulu Müdür Vekili Öğretmen Nurgül Korkmaz ise, 'Rüyada gibiyim. Büyüdüm Çocuk Oldum Platformu'na internetten başvuruda bulundum, 'Okulumuzu restore eder misiniz" diye sordum. Kısa sürede cevap verip, buraya geldiler. Çok güzel bir etkinlik. 110 yardım gönüllüsü okulumuzla ilgileniyor. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki varlar. Çocuklarımız da çok sevinecekler' dedi.
HEDİYE OLDU
Çayyaka Mahallesi Muhtarı Celalettin Tığlı da 'Üniversiteli gençlere çok teşekkür ediyorum. Okulumuzu güzelleştiriyorlar. 24 Kasım öğretmenler gününde okul müdürümüze büyük bir hediye oldu. Herkese teşekkür ediyorum' dedi.
İnegöl,Bursa
25 Kasım 2018 Pazar 17:55