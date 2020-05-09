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BURSA 13 yaşındaki Hamza, özel izin ile babasının mezarını ziyaret etti

13 yaşındaki Hamza, özel izin ile babasının mezarını ziyaret ettiBursa'nın Osmangazi ilçesinin Belediye Başkanı Mustafa Dündar, ölen babasının mezarını ziyaret etmek isteyen ancak koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkamayan 13 yaşındaki Hamza'nın bu isteğini gerçekleştirdi.

09.05.2020 19:40 | Son Güncelleme: 09.05.2020 19:42
13 yaşındaki Hamza, özel izin ile babasının mezarını ziyaret etti
Bursa'nın Osmangazi ilçesinin Belediye Başkanı Mustafa Dündar, ölen babasının mezarını ziyaret etmek isteyen ancak koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkamayan 13 yaşındaki Hamza'nın bu isteğini gerçekleştirdi. Başkan Dündar Hamza ve annesi için özel izin çıkardı. Osmangazi Belediyesi'nin her yıl ramazan ayının 15'inde Dünya Yetimler Günü dolayısıyla düzenlediği geleneksel yetim çocuklar için iftar etkinliği, bu yıl koronavirüs nedeniyle yapılamadı. Bunun üzerine Osmangazi Belediyesi ekipleri, yetim çocukların ve ailelerinin evlerine giderek iftar yemeklerini teslim etti. Ziyaret sırasında çocuklardan Hamza Koca, ekiplere babasının mezarını ziyaret etmek istediğini, ancak sokağa çıkma yasağı nedeniyle gidemediğini söyledi. Belediye ekiplerinin durumu iletmesi üzerine Başkan Dündar, Hamza'nın bu isteğini geri çevirmedi. Dündar'ın talimatıyla çıkarılan özel izinle Hamza, annesi Ayşe Koca ile babasını mezarında ziyaret etti.
Belediye Başkanı Mustafa Dündar'a teşekkür eden Hamza, "Dün Mustafa Başkan evimize geldi, bir isteğimiz var mı diye sordu. Ben de babamın mezarını görmek istediğimi söyledim. O da bu arzumu gerçekleştirdi. Şimdi babamın mezarındayız. Dua ettik" dedi.
Hamza'nın annesi Ayşe Koca da "Çocuklarımla çok mutluyuz. Dileğimizi yerine getirdi. Mustafa Başkan, bana en güzel anneler günü hediyesini verdi. Kendisinden Allah razı olsun, teşekkür ediyoruz" diye konuştu.
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BURSA 13 yaşındaki Hamza, özel izin ile babasının mezarını ziyaret etti

Kaynak: DHA

Etiketler: Osmangazi Belediyesi, Mustafa Dündar, Osmangazi, Bursa, Güncel, Haber

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