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BURSA 13 yaşındaki şüpheli, bir saat arayla 2'nci kafeyi soyarken yakalandı

13 yaşındaki şüpheli, bir saat arayla 2'nci kafeyi soyarken yakalandıBURSA'da, sokağa çıkma yasağının son gününde kafede hırsızlık yapan A.C.A. (13), 1 saat sonra başka bir kafeyi soymaya çalışırken yakalandı.

04.05.2020 12:46 | Son Güncelleme: 04.05.2020 12:47
13 yaşındaki şüpheli, bir saat arayla 2'nci kafeyi soyarken yakalandı
BURSA'da, sokağa çıkma yasağının son gününde kafede hırsızlık yapan A.C.A. (13), 1 saat sonra başka bir kafeyi soymaya çalışırken yakalandı. A.C.A., gözaltına alındı.
Olay, Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi'nde bulunan bir kafede dün meydana geldi. Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağının son gününde A.C.A., kapalı olan bir kafenin kilidini kırıp, içeri girdi. Bir süre etrafı gözetleyen hırsız, kafede bulunan kahve malzemelerini ve sadaka kutusunu çalarak, kaçtı. İhbar üzerine polis ekipleri kafeye geldi. Ekipler araştırma başlatırken, A.C.A.'nın başka bir kafede de 1 saat sonra hırsızlık yaptığı tespit edildi. A.C.A., polis ekipleri tarafından yakalandı.
HIRSIZLIK ANI KAMERALARA YANSIDI
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Görüntülerde, A.C.A.'nın bir süre kafenin önünde etrafını kontrol etmesi, ardından da ön girişinde bulunan raylı kapının kilidini kırarak içeri girmesi ve kahve malzemeleriyle birlikte sadaka kutusunu çalması yer aldı. Görüntülerde, 3 dakika içerisinde kafeden çıkan A.C.A.'nın rahat tavırları dikkati çekti.
İDARİ CEZA DA UYGULANACAK
A.C.A.'nın çocuk şubede sorgusu sürerken, sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği için idari ceza işlemi de uygulanacağı öğrenildi. BURSA 13 yaşındaki şüpheli, bir saat arayla 2’nci kafeyi soyarken yakalandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Yıldırım, Polis, Güncel, Haber

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