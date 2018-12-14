Bursa 134 Yıllık 'Çivisiz Cami, Zamana Meydan Okuyor

14 Aralık 2018 Cuma 12:57



14 Aralık 2018 Cuma 12:57

134 yıllık 'çivisiz cami, zamana meydan okuyorBursa'nın İznik ilçesinde 134 yıl önce bir tek çivi bile kullanılmadan birbirine geçme ahşap malzeme ile yapılan Elmalı köyündeki Çivisiz Cami, zorlu kış aylarında bile ziyaretçi akınına uğruyor.İznik ilçe merkezine 55 kilometre mesafedeki Samanlı dağlarının eteklerinde yer alan Elmalı Mahallesinde, 134 yıldır ayakta duran camii ziyaretçi akınına uğruyor. 1871 yılında Batum'dan gelen göçmenlerin Trabzon'dan gelen özel ahşap ustalarına yaptırdığı camii tek bir çivi kullanılmadan yapıldı. Zorlu kış şartlarında tavanından su alan bir çok yeri çürümeye başlayan Çivisiz Camii, 2014 yılında Bursa Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon tarafından restore edilmiş 2015 yılında ibadete açılmıştı.ZORLU KIŞ AYLARINDA BİLE ZİYARETÇİ AKININA UĞRUYORTarihi Elmalı Ahşap Camii İmamı Recep Doğru, 'Bu köye ulaşmak kışın çok zor olmasına rağmen Türkiye'nin her yerinden ziyaretçi akınına uğruyor. Elmalı köyümüzde ata yadigarı, yüz küsur yıllık ahşaptan yapılmış ve çivi kullanılmadan inşa edilmiş camiye sahibiz. 1884 yılında Karadeniz'den gelen ahşap ustalarının yaptığı bu camii iç kısmında işlemeler de aynı ustalar tarafından yapılmıştır' diye konuştu. Köy sakinlerinden Orhan Çolak ise, 'Ben servis şoförüyüm. Köyümüze gelmek isteyen ve buraya ulaşamayan misafirlerimizi alıyor buraları gezdiriyorum' dedi.