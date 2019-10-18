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16 günlük Suriyeli bebeğin ölümüne soruşturma başlatıldı

Bursa'da Suriye uyruklu ailenin 16 günlük bebeği, yatağında ölü bulundu. Savcılık şüpheli ölüm üzerine soruşturma başlattı

18.10.2019 13:43

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Suriye uyruklu ailenin 16 günlük bebeği, yatağında ölü bulundu. Cumhuriyet savcılığı, bebeğin şüpheli ölümü üzerine soruşturma başlattı.

AİLESİ TARAFINDAN YATAĞINDA HAREKETSİZ BULUNDU

Olay, Bursa'nın İnegöl ilçesi Mesudiye Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Suriye uyruklu Yahya ve Esma Elacil'in 16 günlük isimsiz kız çocuğu, sabahın erken saatlerinde ailesi tarafından hareketsiz bulundu. Ailenin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi.

POLİS EKİPLERİ YATAKTA KAN LEKESİ TESPİT ETTİ

Bölgeye gelen polis ekipleri, yaptığı incelemede bebeğin battaniyesinde kan lekesi tespit etti. Bebeğin cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken, bebeğin şüpheli ölümü üzerine Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı.

16 günlük Suriyeli bebeğin ölümüne soruşturma başlatıldı

Suriye, İnegöl, Bursa, Güncel

Kaynak: DHA

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