Bursa 17. Kitap Fuarı Açıldı

Bu yıl 365 yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılımıyla hazırlanan Bursa Kitap Fuarı, söyleşi, panel ve çocuk etkinliklerinden oluşan 90 kültür etkinliğine ev sahipliği yapacaktır. Aralarında Gülten Dayıoğlu, Yılmaz Özdil, İlber Ortaylı, Altan Öymen, Ayşe Kulin, Enver Aysever, Zeynep Oral, Ahmet Ümit, Banu Avar, İsmail Saymaz, Şükrü Erbaş, Haydar Ergülen, Mine Söğüt, Feyza Hepçilingirler, Onur Öymen, Saygı Öztürk, Sevgi Özel, Canan Tan, Erhan Çelik, Aytül Akal, Bahadır Yenişehirlioğlu, Büşra Sanay, Işık Öğütçü, Kahraman Tazeoğlu, Oktay Vural, Ebru Cündübeyoğlu, Erol Mütercimler, Yavuz Dizdar, Ümit Aktaş, Ahmet Şimşirgil, Uğur Koşar, Hikmet Anıl Öztekin, Ayşe Şule Bilgiç, Nasuh Mahruki, Ayşe Tolga ve Sinan Canan'ın da bulunduğu pek çok değerli yazar, şair ve bilim insanı okurlarıyla buluşacak.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü Tüyap'ta Kutlanacak

8 Mart Dünya Kadınlar Günü bir dizi etkinlikle kutlanacak. Tüm hafta sürecek etkinliklerin ilki 9 Mart Cumartesi günü Tüyap ve PEN Yazarlar Derneği'nin ortaklaşa düzenlediği, Zeynep Oral'ın konuşmacı olacağı "Nazım Hikmet ve Kadınlar" isimli söyleşi olacak. Aynı gün Melisa Kesmez ve Ayşen Işık'ın konuşmacı olarak katılacakları "Kadınlık Halleri ve Edebiyat" başlıklı söyleşi programda yer alacak. Yine 9 Mart Cumartesi günü akademisyen-yazar Feryal Saygılıgil "Kadınların Görünmeyen Tarihi" başlıklı söyleşide konuşmacı olarak yer alacak. Fuarda, Film Mor tarafından hazırlanan Türkiye'de Kadın Hareketi tarihini anlatan "İsyan-ı Nisvan" isimli belgesel 11 Mart Pazartesi ve 13 Mart Çarşamba günü gösterilecek.Kadın Yazarlar Derneği de "Kadınlar Neden Yazmalı?" ve "Kurmaca Eserlerde Cinsiyetçi Dil" başlıklı söyleşilerle programa katkı sunarken, Kadının İnsan Hakları Vakfı da "Türkiye'de Kadının İnsan Hakları'nın 25 Yılı"nı anlatacak.

Çocuk ve Gençlik Etkinlikleri

Bursa Kitap Fuarı çocuk ve gençlere yönelik söyleşi, dinleti ve atölye çalışmalarından oluşan etkinliklere ev sahipliği yapacak. Bursa Büyükşehir Belediyesi Karagöz Müzesi tarafından hazırlanan "Karagöz-Hacivat Gölge Oyunu" ve Bursa Yaşam Kültürü Müzesi'nin "Masal Okuma" etkinliği ile fuarın minik ziyaretçileri bir araya gelecek. Söyleşilerde ve imza etkinliklerinde ise Gülten Dayıoğlu, Behiç Ak, Aytül Akal, Koray Avcı Çakman, Toprak Işık, Çiğdem Gündeş, Füsun Çetinel, İrem Uşar, Dilber Koç, Esin Taner Bacacı ve daha pek çok değerli çocuk ve gençlik kitapları yazarı okurlarıyla buluşacak.

Fuar Ziyaret Saatleri

Girişin ücretsiz olduğu Bursa Kitap Fuarı her gün 10.00-19.30, kapanış günü olan 17 Mart tarihinde ise 10.00-19.00 saatleri arasında ziyaret edilebilir.

Kaynak: Bültenler