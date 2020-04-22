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BURSA 18 günlük bebek, 8 günde koronavirüsü yendi

18 günlük bebek, 8 günde koronavirüsü yendi Bursa'da, 10 günlükken koronavirüse yakalanan bebek, 8 günlük tedaviyle sağlığına kavuştu.

22.04.2020 11:39 | Son Güncelleme: 22.04.2020 11:42
18 günlük bebek, 8 günde koronavirüsü yendi Bursa 'da, 10 günlükken koronavirüse yakalanan bebek, 8 günlük tedaviyle sağlığına kavuştu. Hastanede 18 günlük olan kız bebek, taburcu edildi.
Anne-babasına koronavirüs teşhisi konulan adı açıklanmayan bebeğe, 10 günlük olduğu 14 Nisan günü, koronavirüs testi yapıldı. Test sonucunun pozitif çıkması üzerine bebek, Bursa Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı. 8 günlük tedaviyle sağlığına kavuşan bebek, taburcu edildi.
'10 GÜNLÜKKEN KORONAVİRÜSE YAKALANDI'
18 günlükken taburcu edilen bebekle ilgili bilgi veren Yenidoğan Uzmanı Uzmanı Dr. Bayram Ali Dorum, 'Bebeğimiz bize 10 günlükken, anne ve babasında Covid-19 enfeksiyonu pozitif olduğu için getirildi. Bebeğimizde de yapılan testler sonucu enfeksiyon saptadık. Yaklaşık 8 gün boyunca sadece destek tedavisi ve izleme gerçekleştirdik. Bu süre boyunca herhangi bir solunum sıkıntısı ya da solunum desteği ihtiyacı gelişmedi. 8 günden sonra yaptığımız testte hastalığı yendiğini, testlerin sonucunun da negatif çıkmış olduğunu gördük, bugün ailesine kavuşturuyoruz' dedi. BURSA 18 günlük bebek, 8 günde koronavirüsü yendi

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Bursa, Anne, Güncel
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