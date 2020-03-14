Bursa 18. Kitap Fuarı, koronavirüs salgını nedeniyle kapılarını erken kapatacak
Bursa'da 7 Mart'ta başlayan "Bursa 18'inci Kitap Fuarı", yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle bugün sona erecek.
14.03.2020 15:56 | Son Güncelleme: 14.03.2020 15:56
Bursa 'da 7 Mart'ta başlayan "Bursa 18'inci Kitap Fuarı", yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle bugün sona erecek.
TÜYAP Bursa Fuarcılık AŞ'den yapılan yazılı açıklamada, Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliğiyle düzenlenen Tüyap Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki fuarın normal şartlarda 15 Mart saat 19.00'a kadar süreceği hatırlatıldı.
Okurlara ve katılımcı yayınevlerine teşekkür edilen açıklamada, "Bursa 18'inci Kitap Fuarı'nın koronavirüse karşı önlem olarak 14 Mart saat 18.00 itibarıyla sona erdiğini kamuoyuna saygıyla duyururuz. Önümüzdeki yıl düzenlenecek Bursa 19'uncu Kitap Fuarı'nda yeniden buluşmak dileğiyle." ifadesi kullanıldı.
TÜYAP Bursa Fuarcılık AŞ'den yapılan yazılı açıklamada, Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliğiyle düzenlenen Tüyap Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki fuarın normal şartlarda 15 Mart saat 19.00'a kadar süreceği hatırlatıldı.
Okurlara ve katılımcı yayınevlerine teşekkür edilen açıklamada, "Bursa 18'inci Kitap Fuarı'nın koronavirüse karşı önlem olarak 14 Mart saat 18.00 itibarıyla sona erdiğini kamuoyuna saygıyla duyururuz. Önümüzdeki yıl düzenlenecek Bursa 19'uncu Kitap Fuarı'nda yeniden buluşmak dileğiyle." ifadesi kullanıldı.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA
Etiketler : Bursa, Kültür Sanat
Manşet
Haberler
Haberler
Türkiye, çekirge sürüsünün istila etme riskinden kurtuldu
Haberler
Almanya'da koronavirüs hastalarına bakan Türk hemşire, 60 yaş üstü kişileri uyardı
Haberler
İran Sağlık Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle ölen kişilerin yaş ortalamasını paylaştı
Haberler
İmamoğlu'nun Gezegen Mehmet'in "Demirtaş" sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu
Haberler
Koronavirüsü bulaştırmak için market raflarındaki ürünleri tek tek yaladı
Haberler
Son dakika: Son bir hafta içerisinde, koronavirüs sebebiyle CİMER'e 4 bin 415 başvuru yapıldı
Haberler
Öldüren yumruk kamerada! Mahkeme, 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı