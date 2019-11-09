Haberler » Güncel » Bursa 2 bin 400 yıllık mezar odası, fabrikada korunuyor - Haber

Bursa 2 bin 400 yıllık mezar odası, fabrikada korunuyor

2 bin 400 yıllık mezar odası, fabrikada korunuyorBursa'nın Gemlik ilçesinde 55 yıl önce yağ fabrikasının kazı çalışmalarında ortaya çıkarılan 2 bin 400 yıllık mezar odası, o günden bugüne muhafaza ediliyor.

09.11.2019 15:17 | Son Güncelleme: 09.11.2019 15:19
2 bin 400 yıllık mezar odası, fabrikada korunuyor
'nın ilçesinde 55 yıl önce yağ fabrikasının kazı çalışmalarında ortaya çıkarılan 2 bin 400 yıllık mezar odası, o günden bugüne muhafaza ediliyor.
Gemlik'te, 1964 yılında madeni yağ fabrikası için yapılan kazı esnasında tarihi kalıntılara rastlandı. Bunun üzerine durum yetkili makamlara bildirildi. Yapılan incelemede yapının 2 bin 400 yıllık mezar odası olduğu belirlendi. Bulunan taş ve sütun parçaları, fabrikanın denize bakan yönünde orijinaline uygun şekilde birleştirildi. Fabrika yetkilileri de mezar odasını, bulunduğu yerde korumaya devam ediyor.
ARKEOLOGLAR 2 BİN 400 YIL OLARAK TARİHLEDİ
1964 yılında, Gemlik'e gelen arkeolog ekibince fabrikada bulunan mezar odasının milattan önce 4'üncü yüzyıl olarak tarihlendiği belirtildi. 2019 yılının mayıs ayında yapılan incelemede ise mezar odasında bulunan taşların, Marmara Adası'nda bulunan mermerlerden yapıldığı tespit edildi. Arkeolog Gözde Kıraner ve Koray Taşdemir ile mimar Ebru Aydoğdu Kaya tarafından yapılan incelemenin ardından hazırlanan raporda, 2 metre yüksekliğindeki duvarın örgü işçiliğiyle oluşturulduğuna yer verildi. Duvar odasının ve kapısının kırık olmasına rağmen, uygun şekilde yapıştırıldığına vurgu yapılan raporda, mezar odasının oldukça iyi durumda olduğu belirlendi.
BELEDİYE MECLİSİ İNCELEDİ
Gemlik Belediye Meclisi, firmada muhafaza edilen mezar ile alakalı 11000'lik planlarda çalışma başlattı. Gemlik Belediyesi Tarım, Balıkçılık ve Turizm Komisyonu, imar planlarında mezar odasını 'Mezar Odası Koruma Alanı' olarak belirledi. Konunun önümüzdeki meclis toplantısında görüşüleceği belirtildi.
Bursa 2 bin 400 yıllık mezar odası, fabrikada korunuyor

Gemlik, Bursa, Güncel

Kaynak: DHA


Son Dakika Güncel Haberleri
16:31 Okan Bayülgen yazdı, yönetti, oynadı.
16:26 TBMM insan hakları inceleme komisyonu Diyarbakır annelerini ziyaret etti
16:26 Kanal Tokat'a "çevre dostu şehir" ödülü
16:30 Yozgat'ta üretilen medikal kozmetik cihazlar tüm dünyaya ihraç edilecek
16:30 Öğrenciler, rubik küplerden Atatürk portresi yaptı
15:39 Terör örgütü YPG/PKK mensuplarına ait konvoy, Türkiye'den görüntülendi
15:31 Çavuşoğlu'ndan ABD'ye sert tepki: İki yüzlülük yapıyorlar
14:43 Valilik, 4 kişilik ailenin ölüm nedeninin siyanür olduğunu doğruladı
14:33 THY'nin Atatürk videosu izleyenleri duygulandırdı
14:28 Bakan Pekcan'dan sicil affı sinyali: Tekrar gündeme getiririz
11:57 Son dakika: PKK'lı teröristler tarafından Barış Pınarı Harekatı bölgesine son 24 saatte 8 taciz atışı gerçekleştirildi
22:13 Son dakika: Ordu'da hidroelektrik santralinde meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı
21:15 SON DAKİKA | A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı
22:50 SON DAKİKA | Galatasaray'da Belhanda şoku
9.11.2019 16:32:19