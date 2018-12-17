Bursa 2 Bin 500 Yıllık Yer Altı Mezarını Delik Deşik Ettiler

Bursa
'nın İznik
ilçesinde Abdulvahap Tepesi'nde bulunan ve 'hipoje' denilen Roma
dönemine ait yer altı mezarı defineciler tarafından delik deşik edildi.Tarihiyle ön plana çıkan ve birçok medeniyete evsahipliği yapan İznik ilçesinde, defineciler kol geziyor. Gün geçtikçe birçok tarihi eser keşfedilen İznik'te, definecilerin çalışmaları sonucunda bazı tarihi eserler zarar görüyor. Son olarak Abdulvahap Tepesi mevkiisinde bulunan ve 'hipoje' diye adlandırılan Roma döneminden kalma yer altı mezarı definecilerin çalışmaları sonucunda zarar gördü. İznik'in tarihi açısından da önemli olan bu eser adeta delik deşik edildi. İş makinelerinin de kullanıldığı iddia edilen mezar, son görüntüsüyle de görenleri hayrete düşürdü. İznik'te aynı bölgenin yakınlarında bir süre önce kaçak kazı yaparken gözaltına alınan 2 kişi ise mahkemece tutuklandı.
Roma,İznik,Bursa
Kaynak: DHA