BURSA 2 bin yıllık surlara, 'sprey boyalı yazı' tepkisi Tarihe yakışmıyor

2 bin yıllık surlara, 'sprey boyalı yazı' tepkisi: Tarihe yakışmıyor2 bin yıllık surlara, sprey boyayla yazı ayıbı sürüyor (2)'TARİHE YAKIŞMIYOR'Bursa İznik'teki yaşayan ve surlara yazılan yazılara tepki gösteren Kenan Taşdelen, '2 bin yıllık tarihi surlara yazılar yazmışlar, yanında ateş yakmışlar.

03.06.2020 11:49 | Son Güncelleme: 03.06.2020 11:55
2 bin yıllık surlara, 'sprey boyalı yazı' tepkisi: Tarihe yakışmıyor
2 bin yıllık surlara, sprey boyayla yazı ayıbı sürüyor (2)
'TARİHE YAKIŞMIYOR'
Bursa İznik'teki yaşayan ve surlara yazılan yazılara tepki gösteren Kenan Taşdelen, '2 bin yıllık tarihi surlara yazılar yazmışlar, yanında ateş yakmışlar. Bu durum hiç İznik'e yakışıyor mu' Ne kadar rezil bir durum olduğunu görüyoruz. Gençlerimiz neden böyle şeyler yapıyor, hiç bilmiyorum. Bu tarihe yakışmayan manzara. Surların bu hali çok ayıp? dedi. BURSA 2 bin yıllık surlara, ’sprey boyalı yazı’ tepkisi Tarihe yakışmıyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Taşdelen, İznik, Bursa, Güncel, Haber

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