BURSA 2 yaşındaki Ebrar'ın öldüğü, annesinin yaralandığı kaza kamerada

2 yaşındaki Ebrar'ın öldüğü, annesinin yaralandığı kaza kamerada (2)BABALAR GÜNÜ'NDE EVLAT ACISIBursa'da, çöp kamyonunun çarpması sonucu altında kalan kızı Ebrar Nisa D.'yi (2) kaybeden ve aynı kazada eşi Filiz D. (27) yaralanan Saim D., sürücünün dikkatsizliği nedeniyle kazanın olduğunu savundu.

21.06.2020 13:54 | Son Güncelleme: 21.06.2020 14:07
2 yaşındaki Ebrar'ın öldüğü, annesinin yaralandığı kaza kamerada (2)
BABALAR GÜNÜ'NDE EVLAT ACISI
Bursa'da, çöp kamyonunun çarpması sonucu altında kalan kızı Ebrar Nisa D.'yi (2) kaybeden ve aynı kazada eşi Filiz D. (27) yaralanan Saim D., sürücünün dikkatsizliği nedeniyle kazanın olduğunu savundu. Babalar Günü'nde evlat acısı yaşadığını, 3 çocuğundan 1'ini kaybettiğini söyleyen Saim D., "Olay yaşandığında dükkandaydım. Çöp arabası sürücüsünün vurdumduymazlığı yüzünden çocuğumu kaybettim. Duran arabanın kalkış yapması, çocuğum yol içerisinde de değil. O saatte çöp arabasının buralarda olmaması lazım. Benim değil başkasının da çocuğu olabilirdi. Vurdumduymaz insanları işe alıyorlar. Adam çöpü atıp arkasından koşuyor. Çocuk var mı, yok mu kontrol etmiyor. Evlattır, insanın içi acıyor. Bugün Babalar Günü. Bu duygunun tarifi yok. Herkesin Babalar Günü kutlu olsun" dedi.
Ebrar Nisa'nın amcası Şakir D. ise "Telefonla haberimiz oldu. Haber geldiğinde buraya geldik. Çocuğun ezilip, parçalandığını, komşuların hastaneye götürdüğünü öğrendik. Yengem yerde yatıyordu. Bacağı kırılmış, parçalanmış. Ambulansla hastaneye gönderdik. Diyecek söz yok. Hak ettiği cezayı alması için maddi manevi ne gerekiyorsa yapacağız. Üzerimize düşeni yerine getireceğiz. Adaletten beklentimiz var. Tabi ki adalete güvenen insanlarız. Bu işin takipçisi olacağız" diye konuştu. BURSA 2 yaşındaki Ebrar’ın öldüğü, annesinin yaralandığı kaza kamerada

Kaynak: DHA

Etiketler: Babalar Günü, Bursa, Güncel, Haber

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