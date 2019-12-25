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Bursa 22 yaşındaki doğan, kanserden öldü

22 yaşındaki Doğan, kanserden öldü (2)TOPRAĞA VERİLDİBursa'nın Orhangazi ilçesinde yaşayan ve akciğer kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Doğan Ata (22), toprağa verildi.

25.12.2019 17:14 | Son Güncelleme: 25.12.2019 17:19
22 yaşındaki Doğan, kanserden öldü (2)
TOPRAĞA VERİLDİ
'nın ilçesinde yaşayan ve akciğer kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Doğan Ata (22), toprağa verildi. Ata, Orhangazi Ortaköy Camii'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Ortaköy Mezarlığı'na defnedildi. Cenazede bana Yakup ile anne Nermin Ata'nın, ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.
GÖRÜNTÜ BİLGİSİ
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-Cenazeden görüntüler
-Aileden detaylar
-Tabutun taşınması
Haber-KameraHasan BOZBEYBURSA,(DHA)
Bursa 22 yaşındaki doğan, kanserden öldü

Orhangazi, Bursa, Güncel

Kaynak: DHA


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