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BURSA 23 Nisan coşkusunda yüzlerce balon çocukların ellerinden yükseldi

23 Nisan coşkusunda yüzlerce balon çocukların ellerinden yükseldiBURSA'da Osmangazi Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel bir etkinlik hazırladı.

23.04.2020 13:04 | Son Güncelleme: 23.04.2020 13:10
23 Nisan coşkusunda yüzlerce balon çocukların ellerinden yükseldi
BURSA'da Osmangazi Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel bir etkinlik hazırladı. Soğanlı Kentsel Dönüşüm Sitesi'ni bayrak ve balonlarla süsleyen Başkan Mustafa Dündar, çizgi film kahramanları ile birlikte çocuk şarkılarına eşlik edip, yüzlerce balonu gökyüzüne bıraktı.
Osmangazi Belediyesi, koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkamayan çocuklardan gelen mesajlar üzerine 23 Nisan'ı buruk kutlamamaları için onlara özel bir sürpriz yaptı. Osmangazi Belediyesi'nce yaptırılan Soğanlı Mahallesi'ndeki meydan ve evlerin balkonları Türk bayrakları ve balonlarla süslendi. Başkan Mustafa Dündar, çizgi film kahramanları ile birlikte çocuk şarkılarına eşlik edip, yüzlerce balonu gökyüzüne bıraktı.
Renkli görüntülere sahne olan etkinliğin ev sahibi Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, 'Geçen senelerdeki gibi yan yana olamadık. Ama, neşemizden, sevgimizden, coşkumuzdan hiçbir şey kaybetmedik. Sevgili çocuklar yarınlar sizin, egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' dedi. BURSA 23 Nisan coşkusunda yüzlerce balon çocukların ellerinden yükseldi

Kaynak: DHA

Etiketler: Osmangazi Belediyesi, Osmangazi, 23 Nisan, Güncel , Haber
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