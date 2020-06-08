BURSA 27 yaşında koronavirüse yenik düşen gencin son videosu yürek dağladı

27 yaşında koronavirüse yenik düşen gencin son videosu yürek dağladıBursa'da oturan Muhammet Taha Kaygusuz (27), koronavirüs nedeniyle İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

08.06.2020 10:21 | Son Güncelleme: 08.06.2020 10:26
27 yaşında koronavirüse yenik düşen gencin son videosu yürek dağladı
Bursa'da oturan Muhammet Taha Kaygusuz (27), koronavirüs nedeniyle İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde oturan evli ve iki çocuk babası Muhammet Taha Kaygusuz'un, bir süre önce yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. İstanbul'da özel bir hastanede koronavirüs tedavisine alınan Kaygusuz, sağlık durumu ağırlaşınca yoğun bakım servisine alındı ve burada tedavisine entübe edilerek devam edildi. Sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımına 'Dua istiyorum' notu düşen Kaygusuz, akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. Bir dönem Saadet Partisi İnegöl Gençlik Kolları'nda görev yapan Kaygusuz'un vefatının ardından ilçe başkanlığı taziye mesajı yayınladı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Saadet Partisi İnegöl İl Genel Meclisi Eski üyesi, Refah Partisi İnegöl eski İlçe Başkanlarından Mehmet Kaygusuz'un oğlu ve Saadet Partisi İnegöl Gençlik Kolları'nda bir dönem görev yapmış teşkilat mensubumuz Muhammet Taha Kaygusuz kardeşimiz koronavirüs sebebiyle vefat etmiştir. Merhum kardeşimize Cenab-ı Haktan rahmet, başta Mehmet Kaygusuz bey olmak tüm ailesine sabır ve başsağlığı niyaz ederiz."
SON VİDEOSU YÜREK DAĞLADI
Muhammet Taha Kaygusuz'un koronavirüs tedavi sürecinde, hasta yatağında çektiği video ortaya çıktı. Kaygusuz'un sözleri yürekler dağlarken, "Bugün şimdiye kadar ki en güzel günümü geçiriyorum, çok rahatladım. Hepsi sizlerin duası sayesinde, hepsini hissediyorum. Allah hepinizden razı olsun, hep birlikte atlatacağız inşallah" ifadelerini kullandı. BURSA 27 yaşında koronavirüse yenik düşen gencin son videosu yürek dağladı

Kaynak: DHA

Etiketler: Saadet Partisi, İstanbul, İnegöl, Bursa, Güncel, Haber

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