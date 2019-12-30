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Bursa 3 katlı bina yangında küle döndü

3 katlı bina yangında küle döndüBURSA'nın İnegöl ilçesinde, 3 katlı bina bilinmeyen nedenle çıkan yangında tamamen yanarak, kullanılamaz hale geldi.

30.12.2019 16:16 | Son Güncelleme: 30.12.2019 16:18
3 katlı bina yangında küle döndü
BURSA'nın ilçesinde, 3 katlı bina bilinmeyen nedenle çıkan yangında tamamen yanarak, kullanılamaz hale geldi.
Yenice Mahallesi Sabri Demircioğlu Sokak'ta bulunan 3 katlı binada, kimsenin bulunmadığı sırada, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, mahalle sakinleri itfaiyeye verdi. Hızla olay yerine gelen İnegöl İtfaiyesi'ne bağlı ekipler, yangına müdahele etti. Yaklaşık 1 saat süren çalışma sonunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Ancak bina kullanılamaz hale geldi.
Bursa 3 katlı bina yangında küle döndü

İnegöl, Güncel

Kaynak: DHA


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