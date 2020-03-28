Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

BURSA 305 KEZ AMELİYAT OLAN KAYRA'NIN ANNESİ AMELİYAT BAŞARILI GEÇTİ, ÇOK MUTLUYUM

BURSA'da 9 yıl önce içtiği temizlik maddesi nedeniyle iç organları hasar gören ve şimdiye kadar 305 ameliyat geçiren Kayra Talha Yaman'ın (12), ABD'de devam eden tedavisinin tamamlanmasının ardından Türkiye'ye döndü.

28.03.2020 08:59 | Son Güncelleme: 28.03.2020 09:00
BURSA'da 9 yıl önce içtiği temizlik maddesi nedeniyle iç organları hasar gören ve şimdiye kadar 305 ameliyat geçiren Kayra Talha Yaman'ın (12), ABD'de devam eden tedavisinin tamamlanmasının ardından Türkiye 'ye döndü. Oğlunun durumunun iyi olduğunu belirten anne Ayşen Karakaş, 'Amerikada'ki ameliyat başarılı geçti. Oğlum su ve çorba içebiliyor. Bir anne olarak çok mutluyum" dedi.
İnegöl ilçesinde oturan Karakaş ailesinin oğulları Kayra'nın, 2011 yılında 3 yaşındayken içtiği temizlik maddesi nedeniyle yemek borusu, midesi ve kalın bağırsağı zarar gördü. Kayra, geçen 9 yılda Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri'nde toplam 305 ameliyat geçirdi. Son olarak tekrar Amerika'ya giden Kayra, buradaki 305'inci ameliyatının ardından çorba içmeye başladı. Kayra ve ailesi, Amerika'nın Boston eyaletindeki bir hastanede gördüğü tedavinin tamamlanmasının ardından uçakla İstanbul'a döndü. Kayra ve ailesi, koronavirüs tedbirleri gereği Bursa 'daki evlerinde 14 gün boyunca karantina altında kalacak.
'BİR ANNE OLARAK ÇOK MUTLUYUMö
Kayra'nın 10 seneden beri bir sürü ameliyat geçirdiğini söyleyen Kayra'nın annesi Ayşen Karakaş, 'En son ameliyatımız başarılı geçti. Oğlum 10 sene sonra bir şeyler yiyip içmeye başladı. Bu çok güzel bir duygu. Aslında en başta hiç inanmamıştım. Çünkü 10 senedir her yapılan ameliyatta bize, 'Kayra bundan sonra iyi olacak' deniyordu. Fakat ameliyatlardan sonra hiçbir yol almamıştık. Kayra bu ameliyatından sonra su ve çorba içmeye başladı. Bunlar çok güzel duygular. Bir anne olarak çok mutluyum. Bize bu konularda yardımcı olan Ankara Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan Serdar Beye, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve devletimize binlerce kez teşekkür ediyorum. Oğlum için ciddi paralar ödediler sorgusuzca. Çok teşekkür ediyorum" dedi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
BURSA 305 KEZ AMELİYAT OLAN KAYRA’NIN ANNESİ AMELİYAT BAŞARILI GEÇTİ, ÇOK MUTLUYUM

Kaynak: DHA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Bursa, Anne, Güncel

Haberin Videosu :

BURSA 305 KEZ AMELİYAT OLAN KAYRA'NIN ANNESİ AMELİYAT BAŞARILI GEÇTİ, ÇOK MUTLUYUM

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››BURSA 305 KEZ AMELİYAT OLAN KAYRA'NIN ANNESİ AMELİYAT BAŞARILI GEÇTİ, ÇOK MUTLUYUM - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Faiz oranları değiştirildi Haberler
Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Faiz oranları değiştirildi
İmamoğlu seçildikten sonra istifa eden isim Bakanlık koltuğuna oturdu Haberler
İmamoğlu seçildikten sonra istifa eden isim Bakanlık koltuğuna oturdu
Herkes dört gözle aşıyı beklerken Kayserili genç bu kabini geliştirdi Haberler
Herkes dört gözle aşıyı beklerken Kayserili genç bu kabini geliştirdi
Virüse yakalanan hekim: Şimdiki aklım olsa sokağa çıkmazdım Haberler
Virüse yakalanan hekim: Şimdiki aklım olsa sokağa çıkmazdım
Salgın, Emniyet Teşkilatı’nı da vurdu! 2 müdürün testi pozitif çıktı Haberler
Salgın, Emniyet Teşkilatı'nı da vurdu! 2 müdürün testi pozitif çıktı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, görevden alındı Haberler
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, görevden alındı
Livaneli günler sonra itiraf etti: Ben ve eşim koronavirüse yakalandık Haberler
Livaneli günler sonra itiraf etti: Ben ve eşim koronavirüse yakalandık
Şehirler arası yolculuk kısıtlamasının detayları belli oldu! Valilik, 4 konuda mazerete sahip kimseleri engellemeyecek Haberler
Şehirler arası yolculuk kısıtlamasının detayları belli oldu! Valilik, 4 konuda mazerete sahip kimseleri engellemeyecek

Son Dakika Güncel Haberleri

09:35: DSİ'den "Su" açıklaması - Haber 09:35: Çin'de görülen yeni Covid-19 vakaları yurt dışı kaynaklı - Haber 09:34: İstanbul'da toplu taşımada "seyrek oturma" düzeni - Haber 09:33: Derik'te sumak satışı 769 kat arttı - Haber 09:33: Kırşehirli esnaf, sokak ortasına dezenfekte istasyonu kurdu - Haber 08:28: Herkes aşıya kilitlenmişken Kayserili genç, dezenfeksiyon kabini geliştirdi - Ekonomi 08:18: Salgın Emniyet Teşkilatı'nı da vurdu! 2 müdürün testi pozitif çıktı - Haber 07:45: Şehirler arası yolculuk kısıtlamasının detayları belli oldu! Valilik, 4 konuda mazerete sahip kimseleri engellemeyecek - Ekonomi 00:22: Sağlık Bakanı Koca, genç sağlıkçı Dilek Tahtalı'nın vefat nedenini detaylarıyla anlattı - Haber 00:17: KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, koronavirüs salgını nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi - Haber 00:07: Sağlık Bakanı Koca, yeni koronavirüs vakalarının açıklanacağı siteyi paylaştı - Haber 23:51: Koronavirüs Türkiye'ye böyle yayıldı! İşte adım adım Kovid-19'un rotası - Haber