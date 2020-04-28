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BURSA 4 metrelik duvardan düşen kişi yaralandı

4 metrelik duvardan düşen kişi yaralandıBursa'da dengesini kaybeden alkollü şahıs 4 metrelik duvardan düşerek yaralandı.

28.04.2020 09:16 | Son Güncelleme: 28.04.2020 09:17
4 metrelik duvardan düşen kişi yaralandı
Bursa'da dengesini kaybeden alkollü şahıs 4 metrelik duvardan düşerek yaralandı.
Olay, gece saatlerinde Mustafa Kemal Paşa ilçesi Lalaşahin mahallesinde meydana geldi. Alkol almak isteyen Ahmet İ.(42) Setboyu sokak üzerinde bulunan mezarlık duvarına çıktı. Duvarın üzerinde oturan alkollü şahıs bir süre sonra dengesini kaybederek 4 metre yükseklikten düştü. Olayı gören vatandaşlar Ahmet İ.?nin yardımına koşarken durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan alkollü şahıs Mustafa Kemal Paşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan Ahmet İ.?nin 2 ayağında da kırık tespit edildi. BURSA 4 metrelik duvardan düşen kişi yaralandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Mustafa Kemal Atatürk, Bursa, Güncel, Haber
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