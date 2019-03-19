Bursa 4 Yılda Tamamladığı Tekne ile En Büyük Hayali Dünya Turuna Çıkmak

Bursa
'nın Orhangazi
ilçesinde zeytin tüccarlığı yapan ve hiç bir denizcilik tecrübesi olmadığı halde 4 yıllık bir çalışma ile yaptığı 7,5 metrelik tekneyi suya indiren Ziya Kafa, teknenin projesini satın aldığını, hafta sonları çalışarak tekneyi imal ettiğini belirtti. Ziya Kafa, gemi kaptanı olan bir arkadaşı ile birlikte tekne ile dünya turuna çıkmayı hayal ettiğini ifade etti. Bursa
'nın Orhangazi
ilçesinde 2013 yılında, bir belgeselde tekne yapımını izleyen zeytin tüccarı Ziya Kafa, daha sonra kendi teknesini yapmaya karar verdi. Ziya Kafa, 4 yıl boyunca uğraştığı 7,5 metre uzunluğundaki Açık Deniz Teknesini tamamladı. Hiçbir denizcilik tecrübesi olmadığı halde böyle bir hayalle yola çıkan Ziya Kafa, tekneyi yapmak için Orhangazi
'de bir atölye ile anlaştı. Ahşap ürünleri yapan atölyede hafta sonları ve tatil günlerinde çalışarak 7,5 metre uzunluğunda, 3 metre genişliğinde içinde 6 kişinin konaklayabileceği, mutfağı ve lavabosu olan Açık Deniz Teknesi inşa etti.
4 YIL SONRA DENİZE İNDİRDİ
2 çocuk babası 48 yaşındaki Ziya Kafa, elektrik ve elektronik aksamından, ahşap yapısına kadar tamamını kendi ürettiği teknesini 4 yıllık emekler sonrasında vinç yardımı ile Yalova
Yat Marinasına götürüldü. Burada suya indirilen teknede yelkenli direkleri ve son düzenlemeleri yapıldıktan sonra açık denize çıkacak. 2013 yılında televizyonda izlediği bir televizyon programından esinlenerek kendisinin de bu tekneyi yapabileceğine inandığını anlatan Ziya Kafa, 2013 yılında projeye başlayarak satın alma işlemlerinin gerçekleştirdim. Daha sonra Orhangazi'de bir atöyle ile anlaştım. Haftasonları ve tatil günlerimde teknenin yapımı ile uğraştım. Tekne, Brezilyalı Roberto Barros'un tasarımı olan Açık Deniz Okyanusu Yelkenli tekne. Aynı zamanda motoru da var. Dünya turu yapılabilecek teknelerden birisi. Benim de böyle dünya turu gibi bir niyetim var. İleride bunun da hazırlıklarını yapacağım. diye konuştu.
Görüntü Bilgisi
-------------------------------------
-Tekneden görüntüler
-Teknenin suya indirilmesi
-Röportaj
Süre 3.49 Boyut 331 MB
Haber-Kamera Hasan BOZBEYORHANGAZİ (Bursa
),(DHA
)
(Tür: Yurt)
Denizcilik, Orhangazi, Bursa, Güncel
Kaynak: DHA