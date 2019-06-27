27.06.2019 21:51
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BURSA 40 BÜYÜKBAŞIN BULUNDUĞU AHIRDA KORKUTAN YANGIN

BURSA 40 BÜYÜKBAŞIN BULUNDUĞU AHIRDA KORKUTAN YANGIN

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, 40 büyükbaşın bulunduğu ahırda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Bursa 'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, 40 büyükbaşın bulunduğu ahırda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Ahırdaki hayvanlar kurtarılırken, 300 balya saman ve 10 ton buğday ise yanarak kül oldu.
Yangın, akşam saatlerinde Kemalpaşa ilçesine bağlı Yalıntaş Mahallesi'nde meydana geldi. Sabahattin Karanfil'e (57) ait 40 büyükbaşın bulunduğu ahırın samanlık bölümünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, ahırda bulunan hayvanlar tahliye edildi. 300 balya saman ve 10 ton buğdayın yanarak kül olduğu yangında, tarım aletleri de kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkış nedenin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
Mustafakemalpaşa , İtfaiye , Bursa , Güncel

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