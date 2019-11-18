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Bursa 40 yıl önce restoranda kırılan bardakla cam yemeye başladı

40 yıl önce restoranda kırılan bardakla cam yemeye başladıBursa'nın İznik ilçesinde, Nusret Aktaş (59), 40 yıldır cam yiyor.

18.11.2019 17:23 | Son Güncelleme: 18.11.2019 17:26
40 yıl önce restoranda kırılan bardakla cam yemeye başladı
'nın ilçesinde, Nusret Aktaş (59), 40 yıldır cam yiyor. Restoranda kırılan bardağı ısırarak bu alışkanlığa başladığını anlatan Aktaş, cam yemenin sağlığına olumsuz bir etkisi olmadığını söyledi.
Bursa'nın İznik ilçesinde yaşayan, emekli Nusret Aktaş, 19 yaşından beri cam yiyor. bardak ve şişeleri ısırıp, gıdaymış gibi tüketen Aktaş, alışkanlığının sağlığına olumsuz bir etkisinin olmadığını dile getirerek, Vücudum gayet sağlıklı, sadece uyku bozukluğum var dedi. Aktaş, alışkanlığına kırılan bir bardakla başladığını belirterek, 40 yıl önce bir restoranda yemek yedeğimiz sırada bardak kırıldı. Bende bardağı ısırıp yedim. İlk olarak orada başladım. 19 yaşımdan bu yana cam yiyebiliyorum dedi.
Bursa 40 yıl önce restoranda kırılan bardakla cam yemeye başladı

Nusret Gökçe, İznik, Bursa, Cam, Güncel

Kaynak: DHA


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