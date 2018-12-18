Bursa 5 Ayrı Hırsızlık Olayının Şüphelisi Gözaltında

Bursa
'da, bir okulla 4 ayrı işyerinden bilgisayar, bilgisayar malzemeleri ve para çaldığı iddia edilen H.D. (26) polis tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli H.D. adliyeye sevk edildi.
8 Aralık
gecesi merkez Osmangazi
ilçesinde 4 ayrı iş yerine PVC pencereleri kanırtarak açıp giren ve buralardan 30 bin TL maddi değeri bulunan PC ana kartı ve hafıza kartları ile nakit para ve 5 adet çeşitli marka laptoplar çalan H.D., olay yerleri ve çevrelerinde geniş çaplı kamera kayıtlarının araştırılması sonucu yakalandı.H.D.?nin emniyetteki sorgusunda 15 Aralık'ta da merkez Nilüfer ilçesindeki bir özel okulda 3 adet laptopun çalınması olayının faili olduğu da tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheli H.D. adliyeye sevk edildi.
Kaynak: DHA