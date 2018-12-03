Bursa 5 Kişilik Aile Aynı Motosiklette

03 Aralık 2018 Pazartesi 11:19



03 Aralık 2018 Pazartesi 11:19

Bursa'da, Suriyeli olduğu belirtien 5 kişilik bir ailenin tüm fertleri aynı motosiklette yolculuk yaparken görüntülendi. Sürücü dahil motosiklet üstündeki 5 kişi, kask kullanmayarak olası bir kazada ölüme davetiye çıkarırken, tehlikeli yolculuk, bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.Bursa'nın Kestel ilçesinde 5 kişilik bir ailenin aynı motosiklete binerek yolculuk yapması bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Bursa istikametinden Kestel ilçe merkezine seyir halinde olan motosiklette 3 çocuğunu aralarına alan çift, hem kendilerinin hem de çocuklarının yaşamlarını hiçe saydılar. Suriye vatandaşı olduğu belirtilen ailenin bu tehlikeli yolculuğu görenleri hayrete düşürdü.