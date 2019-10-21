'Bursa 5. Uluslararası Blok Mermer Fuarı'nda bir araya gelecek

Dünyanın en zengin mermer yataklarının bulunduğu alp kuşağında yer alan ülkemizde, 2018 yılında, 3 bin 809 firma doğal taş ihracatı gerçekleştirdi. Bu denli önemli bir sektörün tüm paydaşları 23-26 Ekim tarihleri arasında Tüyap Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek

Düzenlendiği ilk yıla göre beş kat büyüyen ve sektörün konusunda tek ihtisas fuarı olarak dikkat çeken Bursa Uluslararası Blok Mermer Fuarı, 23-26 Ekim 2019 tarihleri arasında beşinci kez kapılarını açmaya hazırlanıyor.Fuar, ilk yılında 550 blok mermerin yer aldığı bir fuarken, bugün itibariyle ağırlığı toplam 60 bin ton olan 2 bin 200 blok mermerin sergilendiği büyük bir sektör buluşmasına dönüştü. Tonu 250 dolardan 4 bin dolara kadar değişen ürünlerle yaklaşık 20 milyon dolarlık değere ulaşan fuar, 205 firma ve firma temsilciliğinin katılımı ile 8 ayrı salon ve açık sergileme alanına 'sektörün en ağır fuarı' olarak adlandırılıyor.

Türkiye Üreten Bir Ülke

Sektör profesyonellerinin ajandasında ilk sırada yer alan 'Bursa 5. Uluslararası Blok Mermer Fuarı' ile sektörün en ağır fuarının Bursa'da olacağını belirten Tüyap Fuarcılık Genel Müdürü İlhan Ersözlü, "Türkiye üreten bir ülke haline geldi. Bundan sonraki aşama ise marka değeri oluşturmak. Gerek ulusal gerekse uluslararası ziyaretçilerin yakından takip ettiği fuar, dünyanın en önemli doğal taş ihracatçılarından biri olan Türkiye için vitrin görevi görüyor. Burada sergilenen blok mermerlerin çoğu satılıyor. Ülkemizin ihracatına katkı yapan organizasyon sektörün gelişimi adına da önemli bir buluşma noktası.Düzenlendiği ilk yıldan beri sürekli büyüyen fuarımız, farklı coğrafyalardan gelen birçok kişiyi ağırlayarak, kıtalar arası buluşma noktası olacak" ifadelerini kullandı.

BTSO'nun ve MADSİAD'ın katkılarıyla fuarın kısa sürede önemli noktaya geldiğini dile getiren Ersözlü, sektörün dikkatini dört gün boyunca Bursa'ya çekecek fuara tüm ilgilileri beklediklerini belirtti.

Fuara İlgi Her Geçen Yıl Artıyor

Bursa'yı fuarcılığın başkenti yapma hedefiyle çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyen Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Bursa'da fuarcılık alanında önemli bir değişime öncülük ettiklerini kaydetti. Bursa Uluslararası Blok Mermer Fuarı'nın da bu vizyonun bir ürünü olduğunu vurgulayan Başkan Burkay, "Bu yıl 5.'si düzenlenecek olan fuarın sektörün konusunda tek ihtisas fuarı. Bursa'nın potansiyelini ve sunduğu fırsatları fuarlar aracılığıyla doğru bir şekilde gösterdiğinizde, her yıl artan bir ilgiyle karşılaşıyorsunuz. İlk yılında 550 blok mermerin yer aldığı fuarımız, 5 yıl gibi kısa bir sürede ağırlığı toplam 60 bin tona ulaşan, 2 bin 200 blok mermerin sergilendiği sektörün en önemli buluşması haline geldi. Fuarların temel amacının alıcı ve satıcıyı buluşturmak.Bu yıl başta Çin ve Hindistan olmak üzere farklı ülkelerden sektör profesyonellerinin fuarı ziyaret edecek. Fuara katılacak alım heyetleri verimli iş bağlantılarına öncülük ettiğini sektörümüzün ihracatına büyük güç katacak. Geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da fuarda sergilenen tüm ürünlerin satılmasını bekliyor, fuara katılan firmalarımıza bereketli işler diliyorum" diye konuştu.

Fuara Blok Mermerler 1600 TIR ile Geldi

'Bursa 5. Uluslararası Blok Mermer Fuarı'nın ' dünyanın ilk ve tek blok mermer fuarı olduğunu söyleyen MADSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Efendioğlu, " Bu yıl fuarımızın beşinci yılı. İlk yıl 550 blok mermer sergilemiştik. Bu yıl iki binin üzeri blok sergiliyoruz. Türkiye'nin 26 ilinden iki yüzün üzerinde katılımcı firmamız var. 1600 TIR mermer blok sergilenmek üzere fuarımıza geldi" dedi.

Uluslararası Platformda Hazırlanan Fuar, Farklı Coğrafyalardan Gelen Sektör Profesyonellerini Buluşturuyor

Uluslararası fuar niteliği ile kalitesini tescil ettiren Fuar, söz konusu nitelik ile yurt dışında bilinirliğini yükselterek marka değerini güçlendirdi. Fuar, Tüyap yurtdışı ofisleri organizasyonu ile sektör ticaretinin hareketli olduğu Çin ve Hindistan başta olmak üzere Almanya, Avusturalya, Azerbaycan, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Bulgaristan, Cezayir, Fas, Filistin, Gana, Gürcistan, Irak, İran, İspanya, İsrail, İtalya, Kanada, Katar, Kuveyt, Makedonya, Libya, Lübnan, Mısır, Pakistan, Rusya, Senegal, Singapur, Sudan, Suudi Arabistan, Tunus, Türkmenistan, Umman, Ukrayna, Ürdün ve Yunanistan'dan organize edilen alım heyetleri ile münferit gelmesi beklenen ülkeler ile 40'a yakın ülkeden organize edilen iş insanı ağırlanacaktır.Beşinci yılında olmasına rağmen sektörde büyük ses getiren fuar, oluşturacağı iş hacmi ile marka bir fuar olarak sektörde yerini sağlamlaştırıyor. Bu yıl da önemli yatırımcıları Bursa'da sektör temsilcileri ile buluşturacak Fuar, sektör ihracatına ve rekabetçiliğine güç katacak.

Fuar kapsamında; Blok Mermer, Limestone, Oniks, Sektörel Dernekler ve Sektörel Yayınlar yer almaktadır.

Destek/ İşbirliği

Fuar; TÜYAP Bursa Fuarcılık A.Ş, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ve Maden Mermer Üretici ve Sanayici İş Adamları Derneği (MADSİAD) işbirliğiyle, Kosgeb ve Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin değerli destekleri alarak hazırlanmaktadır.