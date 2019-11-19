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Bursa 6 parçaya ayrılmış köpek ölüsüyle ilgili 'satanist ayini' iddiası

6 parçaya ayrılmış köpek ölüsüyle ilgili 'satanist ayini' iddiasıBursa'nın Gemlik ilçesi Gemsaz sahilinde 6 parçaya ayrılmış köpek ölüsü bulundu.

19.11.2019 17:00 | Son Güncelleme: 19.11.2019 17:03
6 parçaya ayrılmış köpek ölüsüyle ilgili 'satanist ayini' iddiası
'nın ilçesi Gemsaz sahilinde 6 parçaya ayrılmış köpek ölüsü bulundu. Köpeği bulan Gemsaz Korumu Derneği Danışmanı İlyas Oktay Altuğlu, Ortada gövdesi bulunuyordu, diğer parçaları ise yıldız şeklinde etrafına dizilmişti. Satanistlerin ayin yaptığından şüpheleniyoruz dedi.
Gemlik ilçesi Gemsaz sahilinde sabah saatlerinde yürüyüş yapan Gemsaz Korumu Derneği Danışmanı İlyas Oktay Altuğlu, çimler üzerine 6 parçaya ayrılmış köpek ölüsünü fark etti, polis ve belediye ekiplerine verdi. Gelen polis ekipleri, olay yerinde yaptığı incelemenin ardından hayvanın ölüm nedeni ve sahile bırakanların tespiti için çalışma başlattı. Parçalara ayrılmış köpek ise Gemlik Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından imha edilmek üzere alındı.
'SATANSİT AYİNİ' İDDİALARI
Köpek ölüsünü bulan İlyas Oktay Altuğlu, hayvanın parçalarının 'pentagram' şeklinde dizildiğini öne sürdü. Köpeği satanistlerin öldürdüğünü öne süren Altuğlu, Sabah saatlerinde sahilde gezdiğim sırada parçalara ayrılmış köpeğin cansız bedeniyle karşılaştım. Çimenlerin üzerine parçaları bırakılmış. Ortada gövdesi bulunuyordu, diğer parçaları ise yıldız şeklinde etrafına dizilmişti. Satanistlerin ayin yaptığından şüpheleniyoruz diye konuştu.
(GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR)
HABER Kazım BULUTGEMLİK (Bursa), (DHA)
Bursa 6 parçaya ayrılmış köpek ölüsüyle ilgili 'satanist ayini' iddiası

Gemlik, Bursa, Güncel

Kaynak: DHA


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