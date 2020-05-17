BURSA 65 yaş ve üstü, Roman Orkestrası eşliğinde oynadı

65 yaş ve üstü, Roman Orkestrası eşliğinde oynadıBURSA'nın Nilüfer ilçesinde, kendilerine uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının 6 saatliğine kaldırılmasıyla sokaklara çıkan 65 yaş ve üstü vatandaşlar, Roman Orkestrası eşliğinde oynayarak, eğlendi.

17.05.2020 17:44 | Son Güncelleme: 17.05.2020 17:49
65 yaş ve üstü, Roman Orkestrası eşliğinde oynadı
BURSA'nın Nilüfer ilçesinde, kendilerine uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının 6 saatliğine kaldırılmasıyla sokaklara çıkan 65 yaş ve üstü vatandaşlar, Roman Orkestrası eşliğinde oynayarak, eğlendi.
Sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasıyla temiz hava almak, yürüyüş ve spor yapmak için parklara giden 65 yaş üstü vatandaşlar, Nilüfer Belediyesi'nin sürpriziyle karşılaştı. Nilüfer Belediyesi Roman Orkestrası, kentin çeşitli mahallelerinde park ve yürüyüş alanlarına giderek, 65 yaş üstü vatandaşlara mini konser verdi. Bazı vatandaşlar Roman Orkestrası'nın hareketli ritimlerine alkışlarıyla eşlik ederken, bazıları da davul zurna eşliğinde çiftetelli oynayarak, stres attı. Moral bulan vatandaşlar, cep telefonlarıyla o anları kaydetti. BURSA 65 yaş ve üstü, Roman Orkestrası eşliğinde oynadı

Kaynak: DHA

Etiketler: nilüfer belediyesi, Güncel, Haber

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