Bursa 68 Ülke Gezen Fotoğrafçının Koleksiyonu Şaşırtıyor

Bursa
'nın İnegöl
ilçesinde yaşayan fotoğraf tutkunu Resul Gümüş
, 7 yılda gezdiği 68 ülkeden aldığı binin üzerindeki magnetlerle evinde adeta müze kurdu.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde fotoğrafçılık mesleğini sürdüren Resul Gümüş, 7 yılda gezdiği 68 ülkeden aldığı magnetleri, evinin bir odasında sergiliyor. Müzesinde açıklama yapan Resul Gümüş, bu seyahatlerinin nedeninin fotoğraf tutkusundan olduğunu belirterek, '2012 yılından bu yana 68 ülke gezdim. Bu gezdiğim ülkeleri hatıralarımda canlandırmak için oralara ait ufak objeleri toplamaya çalıştım. Benim en büyük hatıralarımın olduğu bu oda. Fotoğraf uğruna bu gezilere çıkıyorum. 7 yılda içerisinde 700 gün yurtdışında bulundum. Binin üzerinde magnetim var. Bu objeler zor toplanıldı. Yaklaşık 40 bin lira harcadım. Gezilerin tamamı için ise 200 bin lira harcadım. Gençlerin kafalarında görsel olarak kalması için böyle bir koleksiyon oluşturdum dedi.
Gümüş, İnegöl, Bursa, Güncel
Kaynak: DHA