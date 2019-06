BURSA 700 YILLIK TARİHİ CUMALIKIZIK KÖYÜNE BAYRAM TATİLİ BOYUNCA AKIN ETTİLER

Kaynak: DHA

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan, Uludağ 'ın eteklerindeki 700 yıllık Cumalıkızık köyü, Osmanlı mimarisini bozulmadan günümüze taşıyan evleri ve tarihi dokusuyla, bayram tatilini fırsat bilerek kente gelen on binlerce yerli ve yabancı turistin ilgi odağı oldu. Cumalıkızık'a gelenlerin ilgisini tarihi evler, Arnavut kaldırımlı yürüyüş yolları, müze, restoran ve kafelerinin çekerken yaptıkları hediyelik eşya alışverişleri sayesinde ise esnafların yüzü güldü. Uludağ'ın kuzey eteklerinde kurulan Cumalıkızık, 2014 yılında Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nce, Unesco Dünya Mirası Listesi'ne alındı. Cumalıkızık, tarihi evleri, Arnavut kaldırımlı yürüyüş yolları, müze, restoran ve kafelerinin yanı sıra hediyelik eşya butikleri ile ilgi görüyor. 9 günlük Ramazan Bayramı tatilini fırsat bilen yerli ve yabancı turistler, Osmanlı dönemi sivil mimarisini günümüze taşıyan Cumalıkızık evlerini görmek, Arnavut kaldırımlı taş yollarda yürümek, köy kahvaltısı yapmak, tarih ve doğayla iç içe olabilmek için köyü ziyaret ediyor. Bayram tatili boyunca köye gelen binlerce ziyaretçi, yaptıkları alışverişler ile esnafların da yüzünü güldürdü.'CUMALIKIZIK GÖRÜLMESİ GEREKEN BİR YER'Bayram ziyareti için Azerbaycan 'dan Bursa 'ya geldiği belirten Farida Haşim, 'Bayram sebebiyle yaklaşık 1 haftadır Bursa'dayım. Gezmek için de ailemle birlikte buraya geldim. Burada çok güzel hediyelik eşyalar var. Onları alıp Azerbaycan'a götüreceğim. Buraya geldiğimde tarihi evler, taş sokaklar ve insanların kendi elleriyle yaptıkları eşyalar dikkatimi çekti. Burası çok kalabalık. Arabamızı park edecek yer dahi bulamadık. Her şeye rağmen burası çok güzel ve görülmesi gereken bir yer. Buranın insanları sıcak kanlı, herkesin yüzünde gülümseme var. Azerbaycan'a döndüğüm zaman arkadaşlarımı da alıp tekrar buraya gelmeyi düşünüyorumö dedi.'CUMALIKIZIK'A BİR ÇOK ÜLKE VE ŞEHİRDEN GELİYORLAR'20 yıldır Cumalıkızık'ta esnaf olduğunu söyleyen Cem Reşit İdil , 'Burası benim annemin köyü. Burada karadut suyu satıyorum. Buraya İstanbul Suudi Arabistan ve Dubai olmak üzere bir çok yerden geliyorlar. Her gelen buradan alışveriş yapıyor. Burası çok kalabalık. Sıcak olduğu zaman daha çok insan geliyor ve bizim işlerimizi de olumlu etkiliyor. Burada meşhur köy kahvaltısı ve gözleme yiyebileceğiniz yerler var. Buraya gelen bir daha geliyor. Tatillerde Cumalıkızık'a binlerce insan geliyor ve ciddi bir yoğunluk oluyorö dedi.