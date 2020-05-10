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BURSA 73 yaşındaki kadının Anneler Günü'nü polisler kutladı

73 yaşındaki kadının Anneler Günü'nü polisler kutladıBursa'da polis ekipleri, 155'i arayarak, kimsenin Anneler Günü'nü kutlamadığını söyleyen Nevriye Şahin'in (73) evine giderek, sürpriz yaptı.

10.05.2020 17:00 | Son Güncelleme: 10.05.2020 17:05

73 yaşındaki kadının Anneler Günü'nü polisler kutladı

Bursa'da polis ekipleri, 155'i arayarak, kimsenin Anneler Günü'nü kutlamadığını söyleyen Nevriye Şahin'in (73) evine giderek, sürpriz yaptı. İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi'nde oturan Nevriye Şahin, kimsenin kendisinin Anneler Günü'nü kutlamadığı için üzüldü. Şahin, bu durumu 155'i arayarak polise bildirdi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Şahin'in evine gitti. Şahin'e çiçek veren ekipler, Anneler Günü'nü kutladı. Ayrıca ekipler, Şahin'i polis aracıyla kentte gezdirdi. Polisleri karşısında görünce mutlu olduğunu belirten Nevriye Şahin, "Sokaktaki çocuklar bile Anneler Günü'mü kutlamadı. Sizlere teşekkür ediyorum. Allah razı olsun" dedi.

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BURSA 73 yaşındaki kadının Anneler Günü’nü polisler kutladı

Kaynak: DHA

Etiketler: Anneler Günü, Bursa, Polis, Güncel, Haber

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