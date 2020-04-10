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BURSA 73 yaşındaki Mehmet Amca'dan 'evde kal' şarkısı

73 yaşındaki Mehmet Amca'dan 'evde kal' şarkısıBursa'da, sosyal medyada evinden söylediği şarkılarla fenomen olan Mehmet Esender (73), 'evde kal' şarkısı söyledi.

10.04.2020 14:38 | Son Güncelleme: 10.04.2020 14:44
73 yaşındaki Mehmet Amca'dan 'evde kal' şarkısı
Bursa 'da, sosyal medyada evinden söylediği şarkılarla fenomen olan Mehmet Esender (73), 'evde kal' şarkısı söyledi. Esender, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısına uyalım, evde kalalım" dedi.
Barış Manço ve birçok sanatçının sahnesinde gitaristlik yapmış olan ve sosyal medyada evinde çekilen videolarının yayılmasıyla fenomen olan Mehmet Esender, bu sefer vatandaşların evde kalması için şarkı söyledi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında 'evde kal' çağrısına dikkati çekmek için video çeken Esender, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'nın ricasına uyarak lütfen evde kalalım. Buna uyarak evimizde sabırla hastalığı atlatalım inşallah" diyerek, 'evde kal' şarkısını besteledi.
Gülşah Tanrıöver'in bestelediği şarkının sözleri ise şöyle:
Zorluklar zamansız biliriz
Üstesinden biz geliriz
Aydınlık gelecek dileriz
Başarmak tek hedefimiz
Umut bizim çaremiz
Sabırlıyız bekleriz
Türkiye'nin dört yanı
Bir süre evde kalmalı
Bir süre evde kalmalı
Bir süre evde kalmalı
Türkiye evde kal
Bir süre evde kalmalı BURSA 73 yaşındaki Mehmet Amca’dan ’evde kal’ şarkısı

Kaynak: DHA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Bursa, Güncel
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