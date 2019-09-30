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Bursa 9 öğrenci, zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

9 öğrenci, zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldıBursa'nın Osmangazi ilçesindeki Demirtaşpaşa Endüstri Meslek ve Teknik Lisesi'ndeki 9 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesi ile hastaneye kaldırıldı.

30.09.2019 15:33
9 öğrenci, zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki Demirtaşpaşa Endüstri Meslek ve Teknik Lisesi'ndeki 9 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesi ile hastaneye kaldırıldı.
Olay, Osmangazi ilçesi Sırameşeler Mahallesi'nde bulunan Demirtaşpaşa Endüstri Meslek ve Teknik Lisesi'nde saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Kahvaltı yapmak için kantinden poğaça satın aldıkları öne sürülen öğrencilerden 9'u, poğaça yedikten sonra mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetlerini öğretmenlerine bildirdi. Okul idaresi ve öğretmenler, 9 öğrenciyi Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Dörtçelik Çocuk Hastanesi'ne götürdü. Tedavi altına alınan 9 öğrencinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Bursa 9 öğrenci, zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Osmangazi, Bursa, Güncel

Kaynak: DHA

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