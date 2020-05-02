Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

BURSA Ablasından para çaldı, eniştesinin korkusundan intihara kalkıştı

Ablasından para çaldı, eniştesinin korkusundan intihara kalkıştıİZMİR'de yaşayan ablasından para çaldığını söyleyen Emrah S. (39), eniştesinden korktuğu için intihar girişiminde bulunduğunu öne sürdü.

02.05.2020 13:35 | Son Güncelleme: 02.05.2020 13:38
Ablasından para çaldı, eniştesinin korkusundan intihara kalkıştı
İZMİR'de yaşayan ablasından para çaldığını söyleyen Emrah S. (39), eniştesinden korktuğu için intihar girişiminde bulunduğunu öne sürdü. Kendini sol göğsünden bıçaklayan Emrah S., gazetecilere, "2 aydır Bursa'dayım. Ablamdan para çaldım. İzmir'deki eniştem beni öldürecek. Ondan dolayı İzmir'e gidemiyorum. Lütfen bana yardım edin" dedi.
Olay, öğlen saatlerinde Nilüfer ilçesi Beşevler Mahallesi'nde meydana geldi. İzmir'de yaşayan ablasından para çalıp Bursa'ya geldiğini söyleyen Emrah S., eniştesinden korktuğu için kendisini göğsünden bıçakladığını öne sürdü. İntihar girişiminde bulunan Emrah S., sol göğsüne batırdığı bıçakla hafif şekilde yaralandı. Emrah S.'yi, koronavirüs önlemleri kapsamında devriye görevindeki sivil polis memurları fark etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Emrah S.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Emrah S., gazetecilerin "Neden yaptın" sorusuna ise, "Evden kaçtım, 2 aydır Bursa'dayım. Ablamdan para çaldım. 2 aydır Bursa'dayım. İntihara kalkıştım. İzmir'den para çalıp kaçtım. İzmir'deki eniştem beni öldürecek. Ondan dolayı İzmir'e gidemiyorum. Lütfen bana yardım edin. İzmir'e gitmek istemiyorum" şeklinde cevap verdi. BURSA Ablasından para çaldı, eniştesinin korkusundan intihara kalkıştı

Kaynak: DHA

Etiketler: İzmir, Bursa, Emrah, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Her 10 kadından 9’unun sünnet edildiği Sudan’da hükümet, kadın sünnetini yasakladı Haberler
Her 10 kadından 9'unun sünnet edildiği Sudan'da hükümet, kadın sünnetini yasakladı
İş insanı babasını öldüren 16 yaşındaki kız, cinayeti neden işlediğini anlattı Haberler
İş insanı babasını öldüren 16 yaşındaki kız, cinayeti neden işlediğini anlattı
Ölüp ölmediği tartışılan Kim Jong-un servis edilen fotoğraflarından birinde dünün tarihi var Haberler
Ölüp ölmediği tartışılan Kim Jong-un servis edilen fotoğraflarından birinde dünün tarihi var
5 aylık hamile olan Bircan Bali’nin canlı yayında tansiyonu düştü Haberler
5 aylık hamile olan Bircan Bali'nin canlı yayında tansiyonu düştü
Mateja Kezman’ın son halini gören gözlerine inanamıyor Haberler
Mateja Kezman'ın son halini gören gözlerine inanamıyor
45 gündür karantinada olan Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya evlenmeye karar verdi Haberler
45 gündür karantinada olan Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya evlenmeye karar verdi
11 Mayıs’ta kademeli olarak açılmaya hazırlanan AVM’lerde düzen değişecek Haberler
11 Mayıs'ta kademeli olarak açılmaya hazırlanan AVM'lerde düzen değişecek
Survivor’dan elendikten sonra adada mahsur kalan yarışmacıların iki hafta içinde ülkeye dönmeleri planlandı Haberler
Survivor'dan elendikten sonra adada mahsur kalan yarışmacıların iki hafta içinde ülkeye dönmeleri planlandı
Haberler››Güncel››BURSA Ablasından para çaldı, eniştesinin korkusundan intihara kalkıştı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

15:28: Katar'dan Gazzeli 100 bin yoksul aileye nakdi yardım - Haber 15:27: Manisa'da sokak hayvanları unutulmadı - Haber 15:27: BARTIN Kirpi ve 2 yavrusunu poşete koyup çöpe attılar - Haber 15:26: Mersin'de dolu afetinin bilançosu ağır - Haber 15:24: Gaziantep'te spor salonlarının beşi tamamlandı - Haber 14:23: Ölüp ölmediği tartışılan Kim Jong-un servis edilen fotoğraflarından birinde dünün tarihi var - Haberler 13:59: Mateja Kezman'ın son halini gören gözlerine inanamıyor - Spor 13:11: İş insanı babasını öldüren 16 yaşındaki kız, cinayeti neden işlediğini anlattı - Haberler 13:11: Konya Büyükşehir Belediyesi'nden tepki çekecek 'tam otomatik' cenaze yıkama makinesi - Haber 12:39: Nesli tükenme tehlikesi altında olan su samurları, Bayburt'ta görüntülendi - Haber