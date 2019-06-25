25.06.2019 13:01
Haberler » Güncel » Haber

BURSA Aç kalan su yılanları, balıkçıların kabusu oldu

Aç kalan su yılanları, balıkçıların kabusu olduBursa'nın Karacabey İlçesi'nde Canbalı Deresi'nde aç kalan yılanlar oltalara takılan balıklara saldırmaya başladı.

Aç kalan su yılanları, balıkçıların kabusu oldu
Bursa 'nın Karacabey İlçesi'nde Canbalı Deresi'nde aç kalan yılanlar oltalara takılan balıklara saldırmaya başladı. Canbalı Deresi'nde balık avına çıkan amatör balıkçıların kabusu haline gelen su yılanları, oltalara takılan balıklara saldırmaya başladı. Hobi olarak kıyı balıkçılığı yapan bazı vatandaşlar, bugüne kadar daha önce hiç bu tür yılan istilası ile karşılaşmadıklarını dile getirdiler.
Bursa'nın Karacabey İlçesi'nde bulunan Canbalı Deresinde, aç kalan su yılanları, amatör balıkçılıkla uğraşan balıkçılara zor anlar yaşattı. Oltalarını suya atan balıkçılar balık takılan kancaların yılanla birlikte geldiğini, balık sepetine de yılanların girerek saldırdığını söyledi. Olta balıkçıları, Dere kenarlarına gelen su yılanları o kadar çok ki ne keyif yapabiliyoruz ne de balık tutabiliyoruz. Çimenlere oturmaktan bile çekiniyoruz. Yılanlar ya tuttuğumuz balıklara geliyor ya da kıyıya aldığımız balıklara saldırıyorlar. Aynı sokaktaki kediler gibi olmuşlar. Biz oltaya balık vurmasını beklerken, onlar yakınlarımıza gelerek hareketlerimizi takip ediyorlar ifadelerini kullandılar.BURSA Aç kalan su yılanları, balıkçıların kabusu oldu
Kaynak: DHA
balık , karacabey , bursa , Güncel

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Son Dakika Haberleri
13:36 Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 4 yabancı uyruklu gözaltında
13:35 TVHB Başkanı Eroğlu: Önceliğimiz güvenli hayvansal gıdalar
13:35 "Elit" sürülere koç katımı başladı
13:35 KAÇEM kursiyerlerine "kanser Ve Erken Teşhis" eğitimi
13:35 "S-400'de geri adım atmayacağız"
13:35 İSTANBUL- BALIK ADAMLAR DENİZDEN KİLOLARCA ÇÖP ÇIKARDI
13:35 İSTANBUL-GEZİ PARKI EYLEMLERİNE İLİŞKİN DAVADA SANIKLAR SAVUNMA YAPIYOR