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BURSA ACEMİ KASAPLAR HASTANELERE AKIN ETTİ

Bursa'da Kurban Bayramı'nın ilk günü kurbanını keserken kendilerini yaralayan vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde hastanelere akın etti.

11.08.2019 10:21
BURSA ACEMİ KASAPLAR HASTANELERE AKIN ETTİ
Bursa'da Kurban Bayramı'nın ilk günü kurbanını keserken kendilerini yaralayan vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde hastanelere akın etti. Bursa merkezinde ve ilçelerinde Kurban Bayramı'nın ilk sabahında hastane ve polikliniklerin acil servisleri, kurban kesmek isterken kendilerini yaralayan acemi kasaplarla doldu. Kendi kurbanlarını kesmek isteyen vatandaşlar, hayvanların boynuz darbesiyle ya da kesici aletlerle kendini yaraladı. Genellikle kol, parmak ve bacaklarından yaralanan vatandaşlara acil servislerde müdahale edildi. Durumu hafif olan vatandaşlar kendi imkanlarıyla hastanelere gelirken, yaraları ciddi olan vatandaşların ambulanslarla hastanelere geldiği görüldü.
BURSA ACEMİ KASAPLAR HASTANELERE AKIN ETTİ

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Kaynak: DHA

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