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Bursa Adliyesi koronavirüs tedbirleri kapsamında dezenfekte edildi

Bursa Adliyesi, Bölge Adliye Mahkemesi ve İcra Müdürlüğü binaları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı termal ekipmanlarla dezenfekte edildi.

13.03.2020 21:06 | Son Güncelleme: 13.03.2020 21:41
Bursa Adliyesi koronavirüs tedbirleri kapsamında dezenfekte edildi
Bursa Adliyesi, Bölge Adliye Mahkemesi ve İcra Müdürlüğü binaları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı termal ekipmanlarla dezenfekte edildi.
Salgına karşı alınan önlemler kapsamında Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler, özel termal sistemler ve dezenfektanlar kullanarak binaları temizledi.
Duruşma salonları ve ana koridorlar da dahil vatandaşların çokça kullandığı yerler, ekiplerce temizlendi. Vatandaşların kullanması için binaya dezenfektanlar yerleştirildi.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Kaynak: AA

Etiketler : Bursa Adliyesi, Bursa, Güncel

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