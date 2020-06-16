Bursa Adliyesi'nde zabıt katibinin de testi pozitif çıktı, 14 kişi karantinada

Bursa Adliyesi'nde zabıt katibinin de testi pozitif çıktı, 14 kişi karantinadaBursa Adliyesi'nde görevli zabıt katibinin koronavirüs testi pozitif çıkınca, kendisiyle temaslı 3 görevli daha karantinaya alındı.

16.06.2020 15:30 | Son Güncelleme: 16.06.2020 15:35
Bursa Adliyesi'nde zabıt katibinin de testi pozitif çıktı, 14 kişi karantinada
Bursa Adliyesi'nde görevli zabıt katibinin koronavirüs testi pozitif çıkınca, kendisiyle temaslı 3 görevli daha karantinaya alındı. Dün 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi Yazı İşleri Müdürü'nün testinin pozitif çıkması üzerine karantinaya alınan 10 kişi ile birlikte, adliyede karantinaya alınan görevli sayısı 14'e yükseldi.
Bursa Adliyesi Ceza Muhakeme Kanunu Bürosu'nda görevli bir zabıt katibi, pazar günü öksürük şikayetiyle hastaneye başvurdu. Katibin yapılan koronavirüs testi, pozitif çıktı. Bunun üzerine katip ile aynı büroda görevli 3 kişiye daha koronavirüs testi yapıldı. Zabıt katibi ile test sonuçları beklenen 3 kişi, 14 gün süreyle evlerinde karantinaya alındı.
AĞIR CEZA MAHKEMESİ'NDE GÖREVLİ 5 KİŞİNİN TESTİ NEGATİF
Dün, 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi Yazı İşleri Müdürü'nün koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine kendisiyle birlikte karantinaya alınan 9 kişiden 5'inin daha testi ise sonuçlandı. Mahkeme başkanı, iki üye hakim, savcı ve başkan korumasının sonuçları negatif çıktı. Bu 5 görevlinin tedbir amaçlı karantinayı sürdürecekleri bildirildi.
NİSAN AYINDA 17 KİŞİ KARANTİNAYA ALINMIŞTI
Bursa Adliyesi'nde nisan ayında, İnfaz Bürosu'nda bir kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine 16 kişi daha karantinaya alınmış, ancak bu kişilerin test sonuçları negatif çıkmıştı. Bursa Adliyesi’nde zabıt katibinin de testi pozitif çıktı, 14 kişi karantinada

Kaynak: DHA

Etiketler: Bursa Adliyesi, Güncel, Haber

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