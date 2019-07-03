03.07.2019 16:37
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Bursa Adliyesi'ne uyuşturucu madde ile girerken yakalandı

Bursa Adliyesi

BURSA Adliyesi'nde bulunan X-RAY cihazından geçmek istediği sırada panikleyen Taner B.'nin (29), polis memurları tarafından yapılan üst aramasında 6 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

BURSA Adliyesi'nde bulunan X-RAY cihazından geçmek istediği sırada panikleyen Taner B.'nin (29),  polis memurları tarafından yapılan üst aramasında 6 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi.
Olay, Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Uluyol Caddesi'nde bulunan Bursa Adliyesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir iş için Bursa Adliyesi giriş kapısında bulunan X-RAY cihazından geçmek isteyen Taner B., üzerindeki metalleri cihazın yan tarafına koydu. Adliye girişinde görevli polis memurları, cihazdan geçerken panikleyen Taner B.'nin tavırlarından şüphelendi. Taner B'nin elindeki sigara paketinde 6 gram metamfetamin isimli uyuşturucu madde buldu. Taner B., polis tarafından gözaltına alındı.


- Bursa
Kaynak: DHA
Bursa Adliyesi, Bursa, Güncel

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